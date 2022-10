Zaccagni: "Milinkovic-Savic? Non vedeva l'ora di ammonirlo"

30-10-2022 21:18

L’esterno della Lazio Mattia Zaccagni a Sky ha parlato dopo il ko con la Salernitana: “Hanno sfruttato bene le due-tre ripartenze che hanno avuto. Sembrava avessimo in mano il pallino del gioco, invece abbiamo subito due gol evitabilissimi”.

Milinkovic-Savic, ammonito, salterà il derby: “Il nervosismo è tutto per colpa dell’arbitro, il cartellino non ci stava per niente, Sergej tocca la palla. La sensazione dal campo è che non vedesse l’ora di tirare fuori il cartellino. Addirittura voleva sentire dal VAR se era rosso… Mi sembra ancora di più una follia”.