Zaffaroni: "Contro la Samp partita importante"

Il tecnico del Verona parla dopo il pareggio con il Monza

12-03-2023 18:03

Il tecnico del Verona Marzo Zaffaroni ha commentato positivamente il punto preso con il Monza: “A caldo posso dire che abbiamo fatto tante cose buone e negativamente, invece, non abbiamo mantenuto il vantaggio prendendo subito il gol e accusando psicologicamente condizionando il finale di gara”.

Questa partita lascia anche tante cose positive, abbiamo affrontato una squadra che se non la vai a prendere in mezzo ti fa male. Avversario complicato, non è un caso che stia facendo il campionato che sta facendo”.

La prossima gara con la Samp: “Sicuramente è una partita importante, ma è dal 4 di gennaio dove tutti i pre-gara stavamo lì a dire che era la partita decisiva. Siamo in queste condizioni da undici partite, come dico sempre per portare a casa questa salvezza dobbiamo imparare a convivere con questa pressione. Dobbiamo isolarci da tutto”.