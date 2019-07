Zambrotta: "La Juventus può prendere l’ennesimo fuoriclasse”

E se Matthijs De Ligt non fosse il punto più alto della campagna acquisti della Juventus? E se l’estate 2019 portasse in bianconero un altro fuoriclasse assoluto del calcio contemporaneo? La domanda frulla nella testa non solo dei tifosi bianconeri, ma anche di opinionisti e addetti ai lavori, molti dei quali pensano che la Juventus abbia sul serio la forza per andare ad affiancare a CR7 un altro top player internazionale: Neymar. Tra chi ritiene possibile creare la coppia d’oro composta dal portoghese e dal brasiliano in bianconero c’è anche Gianluca Zambrotta, ex juventino che conosce molto bene l’ambiente del Barcellona, altro club che pare interessato a Neymar, ormai deciso a lasciare il Psg.

“RITORNO DIFFICILE”. Secondo il campione del mondo del 2006, la Juventus potrebbe ritrovarsi ad essere la vera favorita per l’acquisto del fuoriclasse brasiliano, dato che un ritorno del giocatore al Barcellona non appare così scontato. “Per la Juve non sarà facile prendere Neymar – ha dichiarato Zambrotta a Omnisport – ma vedo che un suo ritorno al Barcellona è difficile, anche se ci sono stati molti ritorni famosi nella storia recente del calcio, l’ultimo dei quali è quello di Buffon alla Juventus”.

“COME CR7”. E se il Barcellona dovesse decidere di lasciare perdere la pista Neymar, allora sì che la Juventus potrebbe centrare il colpaccio. “Sarebbe un sogno per tutti i tifosi bianconeri – ha detto Zambrotta – e per tutti quelli del calcio italiano in generale. Sarebbe la seconda operazione di marketing dopo quella dello scorso anno di Cristiano Ronaldo. Con Neymar, la Juve sarebbe tra i primi cinque grandi club e il suo marchio crescerebbe nel mondo”.

SPORTEVAI | 24-07-2019 11:20