Zamparini: "Coronado ci ha svegliato"

Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini commenta il pareggio contro il Venezia nella semifinale d'andata dei play-off.

"Quello di ieri e' stato un buon risultato, adesso e' importante affrontare il Venezia con attenzione ma sapendo che il Palermo deve fare la partita e la deve vincere. Guai se andassimo in campo per pareggiare".

"Non e' stata una bella partita, non e' stato un Palermo bello, ma molto accorto che faceva molto attenzione alle ripartenze del Venezia. Secondo me da quando e' entrato Coronado e' tornato il Palermo che conoscevamo. Non avevamo quasi mai tirato in porta, lui in 10' ha fatto due tiri ma loro hanno un grande portiere".

SPORTAL.IT | 07-06-2018 10:05