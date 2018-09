Zanardi chiede alla MV Agusta di ripensarci su Fenati

Romano Fenati trova un alleato: Alex Zanardi. Che naturalmente non lo giustifica per quanto combinato a Misano, ma chiede gli venga data una nuova opportunità.

"Siccome accade anche nella vita quotidiana, dovremmo domandarci se l'errore di Fenati possa servire pure a chi guarda. Perché se è così, scontata la giusta punizione, decisa da chi di competenza e non sui social, dovremmo dare a Fenati l'occasione di riabilitarsi, di mostrare che una 'testa calda' può imparare dagli errori diventando una persona migliore" ha detto il campione.

"Penso che da questa storia possa uscire qualcosa di buono, se a Romano sarà data l'opportunità di mostrare che agli avversari si risponde con la classe, non con scorrettezze peggiori. Ecco perché mi auguro che la MV Agusta ci ripensi e gli offra l'occasione per cambiare questa brutta pagina di sport in una lezione di cui prender nota" ha aggiunto Zanardi.

SPORTAL.IT | 25-09-2018 17:10