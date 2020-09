Zanetti: "Messi? Impossibile fare offerte"

Il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti è tornato a commentare le voci che accostavano i nerazzurri a Messi: “La pandemia ha colpito tutti i club, l’Inter non era nelle condizioni di poter fare un’offerta per Messi. È giusto che Leo prosegua al Barcellona, è casa sua. Ma potrebbe giocare bene in qualunque campionato perché è un fenomeno”, ha detto a TyC Sport.

Su Arturo Vidal: “Ha grande esperienza e personalità, ma ad oggi è un giocatore del Barcellona”.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 08-09-2020 08:15