Zanetti: "Mi dispiace molto per Lukaku"

03-12-2022 20:31

Non è stato certo un grande Mondiale quello di Lukaku, che nei gironi ha deluso le aspettative. Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, si è espresso così dopo l’eliminazione del Belgio ai microfoni di ESPN.

Queste le parole di Zanetti: “Lukaku? Gli ho scritto dopo la partita, mi dispiace molto per lui perché ha fatto tanto per esserci. Veniva da un infortunio lungo, il Belgio lo ha aspettato e alla fine è riuscito a giocare un tempo. La sfida con la Croazia? Sono partite così per un attaccante, lo dicevo anche per Lautaro con l’Arabia Saudita: quando segni, tutto cambia nella tua testa”.