Zanetti: "Parlare d'Europa ci ha fatto del male"

Il tecnico dell'Empoli: "I miei giocatori hanno dato l'anima"

17-03-2023 23:43

Il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti non si è detto preoccupato dopo la quarta sconfitta di fila in camionato ad opera dell’Atalanta: “Cosa succede inconsciamente non posso controllarlo, la squadra va a mille, si allena al massimo. Contro Napoli e Atalanta abbiamo fatto due buone partite. Le sconfitte vanno analizzate a fondo, la squadra c’è, deve avere la forza di uscire da un momento di difficoltà, come successo a un po’ tutte le squadre, Atalanta compresa. Sicuramente quando eravamo lassù e tutti ci dicevano che dovevamo andare in UEFA ci ha fatto del male”.

Sul ko con gli orobici: “Dobbiamo ringraziare i giocatori, perché hanno dato l’anima, sono usciti stremati. Hanno combattuto colpo su colpo contro una squadra superiore a noi. A una certa la partita era diventata come l’avevamo preparata, abbiamo rischiato di fare il 2-0, poi è uscita la qualità dell’Atalanta. Sono convinto che con questo spirito usciremo presto da questo periodo, difficile, dove abbiamo cercato di stare dentro le difficoltà”.