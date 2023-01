Zaniolo, il Lipsia può risolvere i problemi di tutti

Con l'infortunio di Dani Olmo, i tedeschi – che sono in lotta per vincere la Bundesliga – potrebbero piombare sul giocatore della Roma

30-01-2023 15:38

Il Lipsia potrebbe risolvere i problemi di tutti: prima di tutto di Nicolò Zaniolo e poi della Roma, sempre a caccia di un acquirente per il giocatore ormai in uscita, ma che ha detto di no al Bournemouth. L’infortunio di Dani Olmo potrebbe portare i tedeschi a muoversi sul trequartista giallorosso. Secondo la Bild, sarebbero già state chieste informazioni alla Roma.

Sullo sfondo, naturalmente, ci sono alcune squadre di Premier League che potrebbero tentare l’assalto nelle ultime ore. Zaniolo avrebbe voluto che si muovesse il Tottenham di Antonio Conte, ma non ci sono stati segnali in questo senso.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE