Zaniolo: il Tottenham si tira indietro

Nicolò Zaniolo rimane l'oggetto dei desideri di moltissimi club in Italia e in Europa, ma uno di loro sembra essersi defilato in queste ore.

Si tratta del Tottenham, che secondo quanto riferito dal 'Daily Star' avrebbe deciso di rinunciare al giocatore una volta presa coscienza delle richieste dei giallorossi. La cifra di 70 milioni di euro avrebbe infatti spaventato gli Spurs, che anche nell'ipotesi di inserire nell'operazione Toby Alderweireld riterrebbero troppo onerosa la trattativa. Tanto da aver deciso di uscirne definitivamente.

SPORTAL.IT | 07-06-2020 21:11