Zaniolo, operazione riuscita ma aumentano i rimpianti: il retroscena

E' perfettamente riuscita l'operazione al ginocchio di Nicolò Zaniolo, svolta lunedì pomeriggio a Villa Stuart. Il club ha fatto sapere che il ragazzo "è stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno. L’intervento chirurgico eseguito a Villa Stuart dal prof. Mariani e alla presenza del responsabile sanitario dell’AS Roma, dott. Causarano, è tecnicamente riuscito".

Ora per il classe 1999, infortunatosi nel primo tempo della partita contro la Juventus, comincia una lunga riabilitazione, con la speranza di rientrare in tempo per gli Europei, al via il prossimo 12 giugno: "Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma".

Ma in casa Roma aumentano i rimpanti per l'infortunio del calciatore. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, il gioiello giallorosso dopo il match con il Torino lamentava un gonfiore al ginocchio destro, proprio quello che ha fatto crac nel match contro la Juve.

Zaniolo nei primi giorni della scorsa settimana era rimasto infatti a riposo in via precauzionale, per poi rientrare in gruppo giovedì. Dallo staff medico precisano che era stato lo stesso giocatore ad avere dato parere positivo sulle sue condizioni, ritenendo ormai superato il suo problema fisico.

Intanto è finito sotto accusa il terreno dell'Olimpico, indicato da molti come la causa dei tanti infortuni giallorossi. Lunedì Perotti ha evidenziato le pessime condizioni del campo: "Il terreno dell’Olimpico non è da Serie A, è pieno di buche. Non è un alibi per la sconfitta ma è un dato che dobbiamo evidenziare".

