Zapata, parla l'agente: "Se all'Atalanta arriverà un'offerta la valuteremo"

Il colombiano ha un contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno, ma potrebbe comunque partire in estate.

27-02-2023 22:01

Non è una stagione molto fortunata questa per Duvan Zapata con la maglia dell’Atalanta. Tanto che adesso il club nerazzurro potrebbe anche pensare a un futuro non tanto lontano senza di lui. Il suo agente Fernando Schena ha parlato del contratto del colombiano a Sportitalia.

Così Schena: “Duvan sta recuperando dall’infortunio e ha un contratto fino al 2024 con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Quindi continuerà all’Atalanta. Mercato estivo? Vedremo se arriverà un’offerta adatta al giocatore e all’Atalanta, allora la valuteremo. Sulla Fiorentina? Si vedrà a tempo debito, non c’è molto altro da dire per il momento”.