Zaytsev manda un messaggio a Modena

Ivan Zaytsev, 31 anni, lascia Modena per andare a giocare in Russia con la maglia dei campioni in carica del Kuzbass Kemerov. L'opposto azzurro, legato alla Leo Shoes da un contratto in scadenza nel 2023, sarà in prestito per un anno. Lo 'Zar' ha già militato in Russia con la Dinamo Mosca e ha come suo nuovo obiettivo la Champions League. Poi, come fa intuire su Facebook, potrebbe tornare al PalaPanini.

"Cara Modena, guardami negli occhi, come hai sempre fatto, oggi più che mai – scrive – Se guardi attentamente, vedrai lo sguardo di chi ha trovato finalmente un posto da chiamare casa. Vedrai soprattutto un uomo, che non vede l'ora di tornare, perché dopo anni da vagabondo tu sei la mia stella polare. E allora grazie Modena, ci vediamo presto!".

SPORTAL.IT | 01-06-2020 18:48