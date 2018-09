Zaza: "Io e Belotti un falso problema"

Intervistato da 'La Stampa', Simone Zaza ha commentato il momento negativo che stanno attraversando gli attaccanti della Nazionale: "E' vero, ora segnamo poco, ma è solo un momento. Non penso si possano mettere in discussione le qualità degli attaccanti azzurri". "I gol li sappiamo fare – continua l'ex Valencia -, lavoreremo per cercare nuove soluzioni".

Zaza sembra soffrire la concorrenza di Belotti al Torino ma il classe '91 smentisce: "Ho giocato con Rodrigo al Valencia e ho fatto quattordici gol. A Sassuolo, con un altro attaccante, è andata benissimo, in Nazionale ho fatto coppia con Immobile: mi sembra un falso problema".

SPORTAL.IT | 12-09-2018 12:20