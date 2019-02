Zazzaroni, bordata a Paratici: Che arroganza verso l'Inter

Da quando Marotta ha lasciato la Juve, si sta togliendo parecchie soddisfazioni Fabio Paratici. Senza l’ombra dell’ex dg ora è lui il volto del club bianconero, il plenipotenziario e anche la faccia da copertina. I primi assaggi di gloria già in occasione dell’acquisto di Ronaldo, che nacque da una sua intuzione, ma da allora è stato un crescendo. L’altro giorno una sua intervista-fiume alla Gazzetta ha mostrato ulteriori lati del carattere e della personalità di Paratici ma Ivan Zazzaroni ha avuto qualcosa da ridire. Intervenendo a Top Calcio il direttore del Corriere dello sport ha bacchettato il ds della Juve per le parole sulla trattativa per Icardi.

LA PRESUNZIONE – Zazzaroni ha attaccato dicendo: “Nell’intervista di Fabio Paratici c’è una caduta di stile clamorosa nei confronti dell’Inter, una presunzione assoluta e grande arroganza. Fabio non è arrogante ma in questo caso lo è stato quando ha detto: ‘Volevamo far casino con Icardi‘, dice una cosa estremamente arrogante. L’aspetto arrogante non è quello che si sono detti in società, ma quello che lui dichiari una cosa del genere e la renda pubblica”

LUI E MAROTTA – Il direttore del Corriere dello sport aggiunge: “Poi dice che Marotta gli manca. Posso garantire che a Marotta quella frase non è piaciuta, glielo posso mettere per iscritto. Secondo me, Icardi non è mai interessato alla Juve. E’ una mia informazione. C’è un procuratore che ha provato a spingere in quella direzione e posso garantire che l’Inter alla Juve non l’avrebbe dato”.

