Zeman ricoverato in codice rosso in terapia intensiva al Policlinico Gemelli: le condizioni dell'allenatore ex Roma e Lazio

Che cosa sappiamo in merito al ricovero del tecnico boemo che di recente aveva avuto gravi problemi di salute che lo avevano costretto a sottoporsi a una delicata operazione

La situazione di Zdenek Zeman è ancora, assolutamente, delicata. L’ex tecnico di Roma e Lazio stamani è entrato in codice codice rosso al Policlinico Gemelli e in questo momento si trova ricoverato in terapia intensiva neurologica presso il nosocomio romano, dove si trova da 14 giorni ricoverato anche Papa Francesco.

Dalle prime informazioni trapelate, sarebbe stato trasferito nella mattinata di giovedì 27 febbraio, a causa di un aggravarsi del suo stato di salute e su valutazione dei suoi cari, preoccupati.

Zeman in codice rosso, sospetto attacco ischemico

Dalle prime informazioni riportate da Il Messaggero, il boemo avrebbe presentato segnali di disartria (la perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale) e ipostenia all’arto inferiore destro. Zeman è ricoverato nella stroke unit del Policlinico Gemelli per una sospetta ischemia cerebrale stando a quanto riferisce RaiNews. Il 77enne, secondo le fonti ospedaliere citate, “è vigile e collaborante“.

Da quel che si legge, l’allenatore avrebbe accusato uno stato di malessere generale nei giorni scorsi scaturita da una generica sindrome influenzale e che ha destato immediatamente preoccupazione nei familiari, visto e considerato l’insieme delle condizioni di salute del tecnico e i precedenti.

Ad ora il sospetto è che possa trattarsi di una situazione altrettanto grave, a distanza di qualche mese dall’ultimo grave episodio che ha interessato Zeman e che lo ha costretto a un intervento chirurgico e a una lunga riabilitazione.

Fonte: ANSA

Zeman ai tempi del Pescara

I precedenti che preoccupano

Ad ottobre dello scorso anno, infatti, l’allenatore aveva subito un attacco ischemico a distanza di sei mesi dalla decisione di lasciare la panchina del Pescara a seguito dei gravi problemi di salute che hanno interessato il cuore e che hanno indotto l’equipe medica che lo ha seguito a impiantare quattro bypass.

Operazione resasi necessaria dall’aggravarsi del quadro clinico dell’allenatore ex Roma e Lazio che ha inciso sul nostro calcio con determinazione e prepotenza. L’ultima avventura in panchina era stata, in ordine di tempo, proprio con il Pescara città dove ha accusato i primi sintomi della malattia e dove è stato, in una prima fase, seguito dallo staff medico che gli ha salvato la vita quando si presentò la prima ischemia.

Atteso un aggiornamento nelle prossime ore sulle sue condizioni.

