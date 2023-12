Malore prima dell'allenamento per Zdenek Zeman, ricoverato a Pescara: ha avuto un'ischemia transitoria, le condizioni

In un comunicato del Pescara le condizioni dell'allenatore che ha accusato un malessere improvviso prima della seduta mattutina e che adesso si trova sotto osservazione. Salterà almeno due match

Solo poche ore fa, i festeggiamenti con la consueta cena natalizia che in questa stagione coincide con il sogno di una promozione complice il ritorno di Zdenek Zeman, del suo metodo di lavoro, la sua visione offensivista del gioco e uno spiraglio per un pubblico pescarese che ama e segue la squadra nonostante l’andamento non sempre esaltante. I suoi tifosi, però, contrariamente a quanto atteso sono stati informati del malore accusato dal tecnico poco prima della seduta mattutina di allenamento. Una notizia resa nota e confermata dalla società, attraverso un comunicato.

Zeman ha accusato un malessere che è parso diverso, importante e che ha indotto lo stesso allenatore e i presenti a valutare approfondimenti adeguati che, stando a quanto appreso dallo stesso club, hanno riscontrato un lieve attacco ischemico transitorio.

Pescara, le condizioni di Zeman

Il tecnico boemo si è sentito male stamattina, a pochi minuti dall’avvio della seduta prevista per questo martedì co i ragazzi in vista dei prossimi impegni. Zeman ha accusato un malore sospetto, che ha poi avuto la causa, la sua spiegazione appunto in una lieve ischemia.

“Questa mattina, prima della consueta seduta di allenamento dei BiancAzzurri, Mister Zdenek Zeman ha avuto un leggero malore, che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemica transitoria e per tale motivo è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso”.

La carriera di un uomo contro

Classe 1947, l’ex tecnico di Roma, Foggia e Lazio tra le altre, è tornato al Pescara per la terza volta in carriera lo scorso febbraio al posto di Colombo, sfiorando la promozione in Serie B tramite i play-off (indimenticato ko in semifinale contro il ‘suo’ Foggia). Oltre alla notorietà legata al suo stile, Zeman è stato tra i più accaniti e ostili protagonisti del calcio al doping.

Confermato poi per la stagione in corso, Zeman sta guidando i biancazzurri nel girone B di Serie C: in questo momento occupa il terzo posto in classifica, a -12 dalla vetta occupata dal Cesena, e in ripresa dopo un periodo difficile.

A causa degli approfondimenti medici in corso, l’allenatore non sarà in panchina mercoledì sera in occasione della sfida che il Pescara giocherà in casa del Catania, valevole per i quarti della Coppa Italia Serie C. In forte dubbio anche la presenza ad Ancona domenica sera, per le medesime ragioni.

Che cos’è l’ischemia transitoria

L’attacco transitorio di ischemia è anche chiamato comunemente mini-ictus perché le cause e i sintomi sono assai prossimi a quelli del cosiddetto colpo apoplettico o apoplessi, anche definito ictus.

In termini semplici, il paziente è colpito da un improvviso e temporaneo (pochi minuti o poche ore) problema cerebrovascolare, causato da un’alterazione del flusso sanguigno che ostacola la normale irrorazione del cervello.

La sofferenza a cui è esposto il cervello è di breve durata e si manifesta prevalentemente con problemi di natura motoria, linguistica o sensoriali che si protraggano fino al ripristino della normale funzionalità sanguigna, senza lasciare danni.

Ciò non deve indurre a sottovalutare un TIA, l’ischemia transitoria, infatti, è spesso una sorta di campanello d’allarme, un avvertimento che potrebbe precedere un episodio di maggiore gravità, come un ictus appunto.

Generalmente, una persona su tre che subisce un attacco ischemico transitorio – si legge sul sito dell’Istituto Humanitas – ha un ictus entro un anno.