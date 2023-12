Serie C: valanga Zeman, al Messina il derby col Catania, l’Atalanta crolla

Padova e Triestina si rilanciano nel Girone A di Serie C. Girone B: Cesena senza freni, il Pescara di Zeman vola. Girone C: Messina ok nel derby

10-12-2023 10:06

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Il sabato di Serie C incorona un Cesena sempre più inarrestabile, ma sancisce anche il ritorno del calcio spettacolo di Zeman, che travolge l’Olbia. Nel Girone A bene Padova e Triestina, mentre nel Girone C si registra il successo del Messina nel derby siciliano col Catania.

Girone A: il Padova stende l’Atalanta, Triestina ok

Nel Girone A tornano a vincere Padova e Triestina. I veneti s’impongono 1-0 sul campo di un’Atalanta U23 ‘saccheggiata’ da Gasperini, con il gol di Varas al 29′. La squadra di Torrente torna così al successo dopo due pareggi di fila, mantiene l’imbattibilità e si porta a -4 dal Mantova capolista. Gioisce anche la Triestina, che resta a -1 dal Padova. Match winner della sfida con la Giana Erminio è stato Adorante, autore di una doppietta. Il suo gol in zona Cesarini ha consentito agli alabardati di incamerare tre punti pesantissimi.

Girone B: il Cesena non si ferma più, torna Zemanlandia

Il Cesena si sta confermando una vera e propria macchina da guerra. Sesta vittoria di fila e primo posto sempre più in cassaforte per i romagnoli, che hanno espugnato la tana della Recanatese col micidiale uno-due a inizio partita (5′ e 7′) griffato Silvestri-Shpendi. Nella ripresa Ferretti accorcia, ma il risultato non cambia più.

Vince e convince il Pescara formato Zemanlandia che travolge 4-0 l’Olbia dopo la manita al Pontedera nel recupero. Per il boemo terzo successo consecutivo e terzo posto in classifica. Pari show tra Juventus Next Gen e Pineto (2-2), con due gol nel recupero su rigore: al gioiello Yildiz risponde Volpicelli. Il Pontedera batte 2-1 il Gubbio, pareggio a reti bianche tra Spal ed Entella.

Girone C: la Juve Stabia frena, il derby è del Messina

Il big match del Girone C tra Crotone e la Juve Stabia capolista termina senza vincitori né vinti. Finisce, infatti, 1-1: ospiti avanti con Candellone su rigore dopo soli 9′, pareggia Tumminello al 31′. Nel finale le Vespe restano in dieci per il rosso a Meli ma resistono. Il Messina si aggiudica il derby siciliano col Catania di Cristiano Lucarelli (al primo ko) grazie alla rete di Emmausso al 71′ e mette in cassaforte altri tre punti preziosi. Terzo pareggio consecutivo per la Turris: 1-1 con il Latina. Terza vittoria nelle ultime quattro gare per il Giugliano, che liquida 3-1 il Monterosi Tuscia.