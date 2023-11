Serie C, Lucarelli parte con una vittoria a Catania al 97’, al Taranto il derby col Brindisi: cosa è successo ieri

Debutto da urlo per Lucarelli, alla terza avventura a Catania: gli etnei vincono in pieno recupero con la Turris. Taranto ok, cadono Vicenza e Virtus

19-11-2023 10:44

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Il sabato di Serie C, valevole per la 14a giornata, ha regalato numerosi spunti. Su tutti, il successo al fotofinish del Catania ai danni della Turris. Buona la prima di Cristiano Lucarelli, alla sua terza avventura sulla panchina degli etnei. Sorride Eziolino Capuano: il suo Taranto si è aggiudicato il derby pugliese col Brindisi. Nel Girone A cadono Vicenza e Virtus Verona.

Serie C, girone A: Vicenza e Virtus Verona finiscono al tappeto

Dopo due successi di fila, s’interrompe la scalata del Vicenza, sconfitto sul campo del Legnano. L’undici allenato da Aimo Diana è stato trafitto dal rigore di Rocco (70′), finendo la gara in dieci per l’espulsione di Costa. Il ko ha indotto il club ad annullare il giorno di riposo post gara. Terza partita persa nelle ultime quattro per la Virtus Verona, superata in casa dal Lumezzane (0-2).

Il cambio di proprietà non ha evidentemente giovato al morale dell’Alessandria superata 2-1 tra le mura amiche dalla Giana Erminio. La Pro Sesto torna al successo col 2-0 all’AlbinoLeffe. Doppio 1-1 tra Arzignano e Renate e tra Pro Patria e Fiorenzuola.

Girone B: il Perugia non sfonda, l’Ancona sorride

Il Perugia non sfrutta l’occasione di avvicinarsi al duo di testa composto da Cesena e Torres, pareggiando 1-1 in trasferta con Pineta. In vantaggio con Seghetti, la squadra di Francesco Baldini si è fatta raggiungere al 93′ da Gambale. Bella vittoria dell’Ancona nel derby marchigiano con la Recanatese, che veniva da quattro risultati utili di fila. L’incontro è stato deciso dalla doppietta di Spagnoli.

Girone C: debutto per vincente per Lucarelli, Taranto ok

La terza parentesi di Cristiano Lucarelli al timone del Catania parte col piede giusto, anche se gli etnei hanno piegato la Turris 2-1 soltanto al 96′ grazie al gol decisivo di Bouah. Bene il Taranto del vulcanico Eziolino Capuano, cui basta una rete di Cianci per avere la meglio su un Brindisi in difficoltà nel derby pugliese. Super Picerno a Latina: vittoria per 3-0 e quarto successo consecutivo.

Finisce 1-1 tra Casertana e Crotone, con i padroni di casa in 10 dal 67′ per il rosso a Cadili, che ha causato il fallo da rigore con cui i calabresi hanno pareggiato.

Queste le partite in programma oggi in Serie C

GIRONE A

Mantova-Trento (ore 14:00)

Novara-Pergolettese

Padova-Pro Vercelli

GIRONE B

Fermana-Arezzo (ore 14:00)

Carrarese-Spal (ore 16:15)

Cesena-Lucchese

Gubbio-Sestri Levante

GIRONE C