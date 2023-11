Serie C, Romagna Felix con Cesena e Rimini, i big match del prossimo turno e dove vederli in Tv

I big match del prossimo turno di Lega Pro e una Romagna che continua a sorridere grazie al Rimini e alla capolista Cesena: ecco dove vedere le gare

Superata la boa del primo terzo di campionato, per la Serie C è tempo di scendere in campo per la 14a giornata della regular season 2023-24. Dopo i recuperi andati in scena nel girone B, con le vittorie di Rimini e Cesena su Sestri Levante e Virtus Entella, si alza il sipario sul prossimo turno, con tanti big match e partite molto interessanti. Scopri qui di seguito dove vedere tutte le gare del weekend in diretta Tv e live in streaming online.

Sorride la Romagna: Cesena capolista, Rimini in risalita

Il girone B ha una nuova capolista, seppur in coabitazione con la sorpresa Torres. Si tratta del Cesena di Mimmo Toscano, il “cannibale” delle promozioni, che ha sfruttato al meglio il “bonus” del recupero di giovedì, espugnando il “Comunale” di Chiavari grazie al gol di Daniele Donnarumma. Battuta una Virtus Entella in ripresa, ma ancora convalescente dopo un avvio di campionato che ha portato al cambio di guida tecnica e all’approdo in Liguria di Fabio Gallo.

Tra le sfide rinviate per maltempo anche Sestri Levante-Rimini, con i romagnoli che hanno superato di misura i padroni di casa, conquistando il sesto risultato utile consecutivo, tra coppa e campionato. Playoff ora ad un passo e il 4-0 di Pontedera che sembra soltanto un lontano ricordo, al pari delle sei sconfitte finora incassate.

Serie C, il programma di oggi: dove vedere le partite in Tv

Tutto pronto per la 14a giornata del campionato di Serie C. Alle 14.00 di oggi, sabato 18 novembre, subito in campo il girone A: l’Alessandria ospita la Giana Erminio, mentre il Renate va a far visita all’Arzignano Valchiampo. Riflettori puntati sul Vicenza di Aimo Diana, ospite del Legnago Salus. Occhio alla Virtus Verona di Luigi Fresco, chiamata ad affrontare il neopromosso Lumezzane, mentre sarà scontro salvezza tra Pro Patria e Fiorenzuola.

Giornata storica a Pineto: esordio assoluto tra i professionisti nello stadio della cittadina abruzzese, situata in provincia di Teramo. Lavori ultimati e grande entusiasmo in città per l’arrivo del Perugia del patron Santopadre. Sui social, oltre ad accogliere con affetto gli umbri, la compagine biancazzurra ha ringraziato il Comune di Pescara e il club di Sebastiani per l’ospitalità dimostrata in questo avvio di stagione.

Partite molto interessanti nel girone C, con Casertana-Crotone che si prende inevitabilmente la scena. Falchetti reduci da cinque vittorie consecutive, mentre non ha nessuna intenzione di fermarsi il Crotone di Lamberto Zauli, in crescita dopo la presa di posizione dei calciatori nei confronti del proprio allenatore.

Grande curiosità anche per il ritorno di Cristiano Lucarelli sulla panchina del Catania, che ospiterà una Turris in piena crisi di risultati, come testimoniano le otto sconfitte incassate nelle ultime nove apparizioni.

Tutte le partite di Serie C saranno trasmesse in diretta Tv su Sky Sport e live in streaming online su NOW Tv e Sky Go, piattaforme appartenenti al mondo Sky. Basterà sottoscrivere uno degli abbonamenti a disposizione ed effettuare il login su uno dei vostri dispositivi, prima di selezionare l’evento di riferimento. In occasione della 14a giornata, sarà Vis Pesaro-Torres la partita visibile in diretta Tv in chiaro su Rai Sport.

Queste le partite in programma oggi in Serie C:

GIRONE A

Alessandria-Giana Erminio (ore 14.00)

Arzignano-Renate

Legnago Salus-Vicenza

Pro Patria-Fiorenzuola

V. Verona-Lumezzane

Pro Sesto-Albinoleffe (ore 16.15)

GIRONE B

Pineto-Perugia (ore 16.15)

Ancona-Recanatese (ore 18.30)

GIRONE C

Catania-Turris (ore 14.00)

Casertana-Crotone (ore 16.15)

Latina-Picerno

Taranto-Brindisi (ore 18.30)

I big match della 14a giornata di Lega Pro

Big match e partite di alto livello in tutti e tre i gironi, con Casertana-Crotone che rappresenta la partita di cartello di questo weekend, per classifica e valori tecnici in campo. Fischio d’inizio previsto per oggi alle 16.15 al “Pinto” di Caserta. Occhio anche a Latina-Picerno, con due squadre in ottima forma e in corsa per un prestigioso piazzamento playoff.

Nel girone A, la capolista Mantova non vuole arrestare il suo cammino, ma dovrà vedersela con un Trento in grado di mettere in difficoltà chiunque. Insegue il Padova di Torrente, che ospita una Pro Vercelli reduce dall’amaro pareggio interno nel derby con il Novara, fanalino di coda del raggruppamento.

Per consolidare il primato nel girone B, il Cesena di Mimmo Toscano ha bisogno di un’altra vittoria contro la Lucchese al “Manuzzi”, per poi sperare in un mezzo passo falso di Torres e Perugia. L’ambiziosa Carrarese, invece, se la vedrà con una SPAL ancora in cerca d’identità: i ferraresi devono uscire dalla zona playout, dopo un avvio a dir poco disastroso.

I big match del prossimo turno di Serie C: