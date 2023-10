Serie C, il Crotone esonera Zauli: squadra a Parisi, Serse Cosmi il sogno nemmeno troppo proibito

La quarta sconfitta stagionale, a Taranto in uno “Iacovone” chiuso al pubblico per problemi di inagibilità, ha posto la parola fine all’esperienza del trainer romano. Parisi soluzione interna

16-10-2023 15:31

Crotone-Zauli, é finita. Si sono ufficialmente divise le strade del club pitagorico e dell’ex allenatore della Juventus Next Gen, mai entrato realmente in simbiosi con la piazza rossoblù. La quarta sconfitta stagionale, incassata a Taranto in uno “Iacovone” chiuso al pubblico per i noti problemi di inagibilità, ha posto la parola fine all’esperienza del trainer romano, prima allontanato e poi confermato la scorsa estate, all’indomani della cocente delusione playoff.

Futuro ancora incerto, una Serie B sempre più lontana, con il DS Giuseppe Di Bari e il DG Raffaele Vrenna che scioglieranno le riserve non prima delle prossime 48 ore.

Crotone, da Lamberto Zauli a Nello Parisi

Dopo aver vissuto un’estate molto particolare, caratterizzata da un evidente ridimensionamento tecnico e da cessioni di lusso, il Crotone di Zauli non ha ingranato la marcia giusta in avvio di campionato, senza mai mettere in vetrina consapevolezza, certezze ed identità.

Al di là dei quattro ko, arrivati contro Turris, Francavilla, Benevento e Taranto, non hanno convinto le partite in cui gli Squali hanno conquistato il bottino pieno. Vittorie spesso stentate, sofferte, segnate dalla giocata del singolo e dalle reti del solito Guido Gomez, uno dei pochi a salvarsi in queste prime otto giornate della regular season.

Il comunicato del club

Nella mattinata odierna, dopo una breve riflessione, la scelta definitiva della proprietà e dell’area tecnica del Crotone, che hanno salutato così Lamberto Zauli, giunto all’ombra dello Scida lo scorso 13 febbraio.

Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile Tecnico della Prima Squadra, Lamberto Zauli. La Società ringrazia mister Zauli per l’impegno profuso e intende augurargli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Zauli e il Crotone: una fine annunciata

Lamberto Zauli e il Crotone, una fine annunciata. Dopo la vana rincorsa alla corazzata Catanzaro e l’eliminazione dai playoff maturata contro il Foggia di Delio Rossi, la proprietà aveva già palesato dubbi e scetticismo nei confronti della gestione tecnica, prendendosi una lunga pausa di riflessione fino alla fine del mese di giugno.

Poi, lo scorso 3 luglio, é arrivata la conferma per l’ex Teramo e Reggiana, chiamato a riscattarsi e a lavorare con un organico più giovane, orfano nel giro di poche settimane di calciatori importanti come Chiricò e Golemic.

Un discreto pre campionato e il successo esterno di Catania, di fatto, hanno illuso la tifoseria crotonese. Un 4-2-3-1 ricco di qualità ma privo di identità, un undici aspramente contestato dopo i ko con Turris e Virtus Francavilla e il pari con l’Audace Cerignola, mai calatosi nella categoria e nelle difficoltà che il campionato 2023-24 propone. Col tempo, é venuta fuori l’incapacità del classe ‘71, ex “Zidane della Serie B”, di invertire la rotta e di dare un’anima ai suoi, anche cambiando qualcosa sotto il profilo tattico.

Esonero Zauli: soluzione interna e possibili successori

La rivoluzione tecnica fortemente voluta dal presidente Vrenna, all’alba di un nuovo trittico di partite, ha fatto storcere il naso a gran parte dello spogliatoio. Un manipolo di senatori, infatti, ha chiesto udienza alla proprietà, per un incontro in sede.

Una presa di coscienza e un’assunzione di responsabilità da parte del gruppo squadra, che vorrebbe la conferma di Zauli nonostante le problematiche e i risultati negativi dello “start”. Possibile ribaltone in queste ore ore.

Intanto, il Crotone riflette sul possibile successore, tenendo in considerazione un ampio ventaglio di nomi. La panchina é stata momentaneamente affidata a Nello Parisi, collaboratore tecnico già presente nello staff dell’allenatore capitolino, che potrebbe guidare i calabresi anche contro il Foggia di Mirko Cudini, seconda forza del girone C che approderà allo “Scida” sabato alle ore 18.30.

Il sogno Cosmi (e gli altri in lizza)

Per il futuro, resta viva l’idea Serse Cosmi, per il quale si tratterebbe di un ritorno alla corte della famiglia Vrenna. Messa alle spalle l’esperienza croata con il Rijeka, l’ex Perugia scenderebbe in Lega Pro soltanto per il Crotone.

Le alternative sono rappresentate da Cristian Bucchi, Delio Rossi, Giuseppe Raffaele e Antonio Calabro, mentre tende a raffreddarsi la pista che conduce al profilo di Roberto Occhiuzzi, protagonista con il Cosenza in Serie B prima di tornare in C.