Crotone, Lamberto Zauli è il nuovo allenatore

La società calabrese ha ufficializzato il nuovo tecnico

13-02-2023 21:11

Lamberto Zauli è ufficialmente il nuovo tecnico del Crotone. La società calabrese ha deciso il sostituto di Franco Lerda: “Il Football Club Crotone comunica di aver affidato a Lamberto Zauli la guida tecnica della Prima squadra.

“Nato a Roma il 19 luglio 1971, vanta una lunga carriera da calciatore e lo ricordiamo per le sue “magie” con le maglie, tra le altre, di Vicenza, Bologna, Palermo e Sampdoria. Svestiti i panni da giocatore, inizia la sua carriera d’allenatore nel 2009 col Bellaria per poi maturare varie esperienze in giro per l’Italia”.

“Nel 2019 approda alla Juventus dove gli viene affidata l’Under 19 che conduce in piena zona Playoff Scudetto allo stop del campionato, in semifinale di Coppa Italia di categoria e per la prima volta nella storia agli Ottavi di finale di UEFA Youth League. Nel 2020 viene promosso alla guida dell’Under 23 in Lega Pro dove rimane per due anni ottenendo ottimi risultati, prima della breve parentesi al Sudtirol, neopromossa in serie B, all’inizio della stagione attuale”.