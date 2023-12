Pescara, malore Zeman: tutto l'affetto dei tifosi, i messaggi al boemo. Contro il Catania Bucaro in panchina

Il lieve malore accusato da Zeman, costretto a saltare la trasferta di Coppa Italia a Catania e lasciare spazio al vice Giovanni Bucaro, ha dato il là a numerosi commenti social

Alla vigilia della partita di Coppa Italia con il Catania di Cristiano Lucarelli, lo spogliatoio del Pescara del patron Sebastiani è stato scosso dalla notizia del lieve malore che ha colpito mister Zdenek Zeman. Il boemo, che sembra aver ritrovato la vena realizzativa dei suoi nelle ultime uscite, è stato ricoverato all’ospedale Pierangeli per ulteriori accertamenti, utili a chiarire l’entità del problema. Si è trattato di una lieve ischemia transitoria. Tante le reazioni del mondo del calcio, con i tifosi di tutta Italia che si sono stretti attorno all’ex tecnico di Roma e Foggia.

Le reazioni social dopo il malore di Zeman

Il lieve malore accusato da Zeman, costretto a saltare la trasferta di Coppa Italia e a lasciar spazio al vice Giovanni Bucaro, ha acceso i riflettori sulla realtà pescarese e provocato uno sciame di commenti social, non solo sotto il post pubblicato dal sodalizio biancazzurro. Dai messaggi di apprezzamento e vicinanza, nella speranza di vederlo in panchina il prima possibile, alla classica ironia da bar, tendente al black humor.

Un Grande Abbraccio Mister! Un esempio di valori e principi sani per tutti

ha scritto su Facebook un tifoso preoccupato per le condizioni del boemo, che necessita soltanto di qualche giorno di riposo. Domenica sera, infatti, potrebbe già tornare in sella al “Del Conero”, per la 18a giornata del campionato di Serie C: alle 20.45, il prossimo 17 dicembre, è in programma la sfida Ancona-Pescara.

Su Twitter, invece, c’è anche chi scherza sul suo proverbiale vizio:

Le condizioni di Zeman sono comunque buone e stabili. E respira anche senza l’ausilio di una Marlboro.

Fanno eco a questo tweet anche altri utenti:

Auguri di pronta guarigione, si sforzi di fumare il meno possibile.

A 76 anni, Zeman continua a fumare almeno un pacchetto di sigarette al giorno.

Zemanlandia è tornata

11 gol segnati nelle ultime tre partite, di cui 9 contro Pontedera ed Olbia, letteralmente asfaltate dal Pescara di Zdenek Zeman. Se contro i toscani l’allenatore del Delfino non era apparso completamente soddisfatto dell’approccio dei suoi, tutto è sembrato andare per il meglio tra le mura amiche, contro un avversario che lotterà per salvarsi fino all’ultima giornata di campionato.

Zeman non è uno che si accontenta. “Avanti, avanti, in avanti!“, il motto che risuona in allenamento, come testimonia un video di DAZN diventato virale nel giro di pochi giorni nei mesi scorsi. Una costante propensione offensiva che si trasforma in mentalità, con la consapevolezza di poter lasciare la retroguardia in balìa delle ripartenze avversarie. Trovare un equilibrio non è facile, ma intanto è ufficialmente tornata Zemanlandia.

Il calendario del Pescara fino a Natale

Domani, l’impegno in Coppa Italia contro il Catania di mister Lucarelli, in occasione dei quarti di finale della competizione tricolore. Fischio d’inizio alle ore 20.30 al “Massimino”, con diretta Tv in chiaro su Rai Sport e live streaming su RaiPlay. Si entra nel vivo del torneo che mette in palio il pass per la fase nazionale dei playoff, che ad oggi il Pescara conquisterebbe a prescindere, grazie all’attuale terzo posto in classifica.

Una volta archiviata la coppa, il Pescara sfiderà l’Ancona al “Del Conero” e la Fermana allo “Stadio Adriatico – Cornacchia”, in quella che sarà l’ultima partita del 2023, a due giorni dal Natale. Il Cesena di Mimmo Toscano resta lontano 12 lunghezze, ma Cuppone e compagni non hanno nessuna intenzione di mollare, in attesa del mercato di gennaio e della seconda parte di campionato.

Il calendario del Pescara fino a Natale: