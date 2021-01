Zenga contro Zenga, Hoara Borselli rompe il silenzio sull'ex

Il rapporto complicato tra Walter Zenga e i suoi figli, Andrea e Nicolò, sono emersi con la prepotenza di una narrazione autoriale che non lascia spazi ad altro. Nel Grande Fratello Vip le parole, seppure pacate, di Andrea Zenga hanno rinnovato la sofferenza e il dolore che si rinnova ad ogni occasione di approfondimento.

Una verità di distanza, di silenzi, troppi secondo Andrea e anche stando alle dichiarazioni rilasciate dal fratello maggiore, Nicolò. Entrambi figli di Roberta Termali, seconda moglie di Zenga, hanno vissuto la separazione dei loro genitori e il successivo trasferimento a Osimo, dove sono vissuti con il secondo marito della mamma e i fratelli. Gli incontri con papà Zenga si sono rivelati saltuari, anche a causa del lavoro di portiere e di allenatore che lo aveva portato lontano, negli Stati Uniti.

La storia tra Walter Zenga e Hoara Borselli

In quella fase, Zenga si era dovuto trasferire negli States e aveva già intrecciato una relazione, importante e lunga, con Hoara Borselli, sua compagna per quasi sei anni. Proprio lei ha deciso di rompere il silenzio, al pari di Andrea e di Nicolò, e di confidare la sua verità a Barbara d’Urso, ospite di Live- Non è la d’Urso. E difendere Walter.

“Ho una grande stima di Walter – ha esordito Hoara – e ne conservo un dolce ricordo. Sono qui a difenderlo perché l’immagine che sta venendo fuori è distorta rispetto all’uomo che ho conosciuto e con il quale sono stata sei anni”.

GF Vip: le parole di Andrea Zenga in diretta sul padre Walter

Spesso, nel corso delle settimane trascorse tra le mura della casa del GF Vip e nelle puntate serali abilmente condotte da Alfonso Signorini, Andrea ha tenuto a rimarcare l’assenza del padre il quale si è limitato (fino ad ora) a esprimersi con un post su Instagram. Un messaggio a cui Andrea ha deciso di rispondere così, punzecchiato da Signorini:

“Mi auguro sia rivolto a chi lo ha insultato ingiustamente sotto alla sua foto, perché non volevo assolutamente fargli ricevere insulti. Se fosse rivolto a me, inevitabilmente io faccio parte della sua vita e io parlo come e quando voglio. Penso di parlare in maniera rispettosa della sua persona e penso di non dovermi scusare di nulla”.

La verità di Hoara Borselli su Walter Zenga

Su questo vuoto, Hoara ha deciso di dare la sua versione da compagna allora di Zenga (che poi ha sposato in terze nozze Raluca Rebedea):

“Sono testimone di un difficile rapporto di separazione con l’ex moglie – ha spiegato la Borselli -, anche a causa del lavoro di Walter che lo portava all’estero. Io parlo degli anni che io ho vissuto con lui: non vedeva l’ora di tornare dagli Stati Uniti per abbracciarli, avrebbe voluto passarci più tempo insieme”, continua l’attrice e conduttrice televisiva, “io cercavo di fare un passo indietro e volevo che i figli avessero un rapporto esclusivo con il padre quando riuscivano a stare insieme”.

Questo il quadro fornito dall’ex fidanzata di Walter Zenga, oggi afflitto dalla conclusione del suo terzo matrimonio da cui sono nati due figli che, al momento, sono con lui a Dubai. Una situazione altrettanto complicata e difficile, su cui dopo il comunicato degli scorsi mesi, vige il massimo riserbo.

VIRGILIO SPORT | 18-01-2021 11:08