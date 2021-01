GF Vip, Andrea Zenga risponde in diretta al padre Walter

Quel vuoto lasciato dall’uscita di Elisabetta Gregoraci (reduce da un presunto riavvicinamento in quel di Dubai all’ex marito, Flavio Briatore), vinta dalla nostalgia e da un clima avverso, è stato in parte colmato da Andrea Zenga. da un indubbio e centrale avvitarsi dello sviluppo di questo Grande Fratello Vip sul complicato rapporto con il padre Walter, ex storico portiere dell’Inter e oggi allenatore. E al centro di quanto accaduto in una puntata in crescendo.

I cedimenti di Andrea Zenga sul rapporto con il padre

Ai cedimenti progressivi di Andrea Zenga, in questi giorni di permanenza all’interno della casa, è corrisposta la verità di suo fratello Nicolò (il primo figlio che il tecnico ha avuto dalla seconda moglie, Roberta Termali) pronunciata nel corso di Domenica Live, ospite di Barbara d’Urso.

“Mia madre ha sempre insistito perché lo andassi a trovare. Mi diceva: Vai!”. Andrea ha sempre mantenuto un fragile equilibrio nelle sue esternazioni, ma la sofferenza e quanto abbia segnato la distanza è indubbia come esternato prima a Tommaso Zorzi e poi a Zelletta e Pretelli, a lui molto vicini. E a cui ha espresso le sue sensazioni: “Io non ho niente da lui, niente”. E poi il passaggio, necessario, attraverso suo fratello maggiore Nicolò.

Il passato secondo Maria Teresa Ruta

Nel corso della diretta serale, a esprimersi su questa vicenda assai delicata è stata anche Maria Teresa Ruta, di cui Walter Zenga è stato testimone di nozze e grande amico, che ha affermato di vedere in Andrea un “dolore pietrificato”.

La reazione di Andrea al post di Walter Zenga: parole nette

Ma in questa narrazione serale, ad alimentare e a tentare di sviscerare più profondità a quanto stia avvenendo tra Andrea e suo padre Walter. Il quadro più inteso, senza alcun dubbio, è stato quello in cui il conduttore Alfonso Signorini ha letto il post pubblicato su Instagram da Zenga senior. La reazione di Andrea si è rivelata esemplare:

“Mi auguro sia rivolto a chi lo ha insultato ingiustamente sotto alla sua foto, perché non volevo assolutamente fargli ricevere insulti. Se fosse rivolto a me, inevitabilmente io faccio parte della sua vita e io parlo come e quando voglio. Penso di parlare in maniera rispettosa della sua persona e penso di non dovermi scusare di nulla”.

Una replica, nella mera ipotesi vi fosse anche solo un riferimento velato alle sue parole pronunciate all’interno della casa. Una risposta che potrebbe comportare ulteriori sviluppi. O il silenzio, in attesa di un chiarimenti magari di persona.

L’abbraccio con mamma Roberta di Andrea Zenga

Questo momento, come sempre avviene nella scaletta del GF Vip, ha introdotto l’ingresso della mamma di Andrea, Roberta Termali. L’ex conduttrice televisiva si è detta : “Orgogliosa, perché sta emergendo quello che sei veramente. Stai facendo una cosa pazzesca, bellissima. Sei disarmante da quanto sei puro, disarmante…”. Il loro abbraccio (con filtro) è stato però sentito, magnifico e emozionante. Anche per la contrapposizione tra la figura di una mamma presente e solida e il papà, assente.

