Zenga, la nuora Clara rompe il silenzio sui rapporti con i figli

L’attesa di comprendere se quanto asserito con vigore da Walter Zenga in diretta ai propri figli, Nicolò e Andrea, avrà un nuovo corso, non mancano le emozioni che il più giovane dei figli avuti da Roberta Termali permette esplodano all’interno della casa. L’affetto di Andrea nei confronti di Rosalinda Cannavò, che sia strategia o voglia di tenerezza, sta assorbendo l’attenzione del pubblico in attesa di apprendere quale epilogo avrà questo percorso sperimentale, quasi sociologico che ormai dura da quasi sei mesi.

Clara Milazzo e la saga Zenga: la sua versione

Nei salotti televisivi, intanto, la storia di Zenga e della sua famiglia divisa, scandita da dolore e sofferenza da parte di tutti i protagonisti, occupa spazi sempre più ampli e coinvolge tutti gli attori. Anche Clara Milazzo. Questa giovane professionista ha sposato Jacopo, primogenito di Walter e Elvira Carfagna, ed è la nuora di Zenga. In questi anni, è stata testimone suo malgrado di una contrapposizione famigliare edificata su malintesi, incomprensioni e reciproche distanze amplificate da annose vicende scaturite dalle separazioni e dai nuovi legami.

L’incontro tra Zenga e i figli al matrimonio di Jacopo

Ospite di Pomeriggio Cinque, la nuora di Walter ha spiegato così la situazione che interessa Zenga e i figli avuti da Roberta Termali e il loro reciproco aprirsi, schierandosi sulla stesse posizioni assunte dal marito Jacopo, in difesa del suocero:

“Io ci speravo tantissimo, già dal matrimonio. Comunque hanno passato dei bei momenti insieme e sono stati bene, siamo stati tutti bene ed è stata la festa di tutti. Si sono riavvicinati. Capisco anche Andrea e la sua sensibilità che, rivedendo suo papà dopo tanti anni, dopo 14 anni. C’era un po’ di imbarazzo”.

Durante il loro matrimonio, ha spiegato Clara di aver cercato di evitare situazioni di difficoltà, ma che in lei albergavano le speranze che si potessero parlare: “Hanno fatto il loro ed è andata molto bene e sono molto contenta che si riavvicinassero”. Insomma, anche Clara è dalla parte di Walter, come lo sono state le ex compagne, da Elvira a Hoara Borselli a Marina Perzy.

“Ho parlato con Walter prima che rientrasse a Dubai, in quell’occasione ha conosciuto mio figlio Edoardo (il nipote, ndr), lui ama follemente i suoi figli e non vede l’ora di rivedere Nicolò e Andrea”.

La speranza di un riavvicinamento tra Walter Zenga e i figli

La sensazione che la nuora ha desiderato fosse percepita attraverso le sue dichiarazioni, estremamente discrete e quasi timide, è la volontà di instaurare un rapporto senza rancori e recriminazioni da parte di Zenga che ha vissuto lontano dai figli Nicolò e Andrea larga parte della loro vita, una volta trasferiti ad Osimo, nelle Marche.

Nella cittadina marchigiana, infatti, vive ancora oggi Roberta Termali, ex conduttrice televisiva e seconda moglie di Zenga, che ha deciso di rimanere lì nonostante il rapporto con Andrea Accorroni e così anche Nicolò. A Milano, invece, sono rimasti Jacopo e si è trasferito da qualche tempo anche Andrea, il quale aveva spiegato ai suoi esordi televisivi di fare la spola con Osimo.

L’epilogo del GF Vip: il futuro di Andrea Zenga

Ora che il GF Vip è prossimo alla definitiva conclusione, anche per lui si presenteranno nuovi scenari e prospettive inedite a livello professionale con l’augurio che quanto promesso e coltivato in questi mesi si traduca in un inizio, nuovo o diverso, tra lui e suo padre.

VIRGILIO SPORT | 19-02-2021 11:49