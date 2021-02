GF Vip: Andrea Zenga freddo con il padre, tenerezze con Rosalinda

Mentre nel salotto di Barbara d’Urso, Elvira Carfagna ha ribadito la sua versione sulla separazione da Walter Zenga e il ruolo di Roberta Termali in quella che credeva fosse una sincera amicizia, Andrea si sta abbandonando a un tenero avvicinamento a Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, tra le mura della casa di Cinecittà.

Un sentimento che sta crescendo, a favore di telecamere e narrazione autoriale, e che anima queste ultime puntate del GF Vip intriso di una certa malinconia e per la storia dei fratelli Zenga e per il loro allontanamento, doloroso e irrisolto, dal padre, il celebre ex portiere dell’Inter e della Nazionale.

Le differenti reazioni di Nicolò e Andrea all’appello di Walter Zenga

A seguito dell’ultimo intervento del papà, in diretta nella puntata del venerdì, Andrea e Nicolò hanno palesato le loro emozioni nell’immediato. Più aperto Nicolò alla riconciliazione, meno risolto Andrea, condizionato dal pregresso di cui non intende svelare altri dettagli. E che è comunque costato a Walter:

“Sono molto in difficoltà perché sono andato a finire in una situazione che non è piacevole. Ieri io e Nicolò ci siamo parlati per venti minuti al telefono. Farò lo stesso con Andrea quando uscirà”, ha spiegato Zenga a Live – Non è la d’Urso.

La solitudine di Roberta Termali e il tentativo di riavvicinamento

Un passato in cui concorrono molti attori: dalla madre Roberta Termali, che ha inviato un messaggio a Walter per ricucire una qualche sorta di rispettoso rapporto per i figli, all’ex di lei, Andrea Accorroni. L’imprenditore, protagonista di una intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha ribadito la differenza di ruoli e di intenti tra lui e Zenga. E di come non abbia mai desiderato subentrargli, anzi, ha invitato i ragazzi a sentire il papà ed ad ascoltare la sua versione dei fatti.

A non ritenersi, dunque, scansati, dimenticati. Proprio l’ex conduttrice, in questo momento, sembra la figura meno chiara e definita, tra le accuse delle ex – in primis Elvira, la prima moglie – e la diffidenza mostrata nei riguardi di Zenga padre che comunque avrebbe destinato dei beni ai figli e un assegno ciascuno da 30mila euro.

Il sentimento tra Andrea Zenga e Rosalinda

Questo sentimento nuovo, tra Andrea e la Cannavò, sta mostrando un versante nuovo del giovane Zenga e anche il suo desiderio di tenerezza, affettività.

Come accennato da Pupo, opinionista confermato anche in questa edizione, ha evidenziato a Il Giorno il ruolo ricoperto da Alfonso Signorini e dalla televisione:

“Il Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini hanno fatto il miracolo. Walter Zenga e i suoi due figli, dopo anni di dissidi e conflitti, grazie al reality e a Don Alfonso, si sono ritrovati”.

I nodi della famiglia Zenga

Una dichiarazione auto celebrativa, alla luce delle intricate vicende legate alla famiglia Zenga: perché si possano credere risolti certi nodi, si dovrà attendere e ammettere che lontano dalle telecamere quel non detto e la distanza degli anni e della distanza fisica e la sofferenza scaturita non verranno colmati da un incontro a favore di regia.

VIRGILIO SPORT | 16-02-2021 13:06