GF Vip: Andrea combattuto, l'appello di Roberta Termali a Zenga

Se Andrea Zenga, tra le mura della casa di Cinecittà, incomincia a mostrare segni di apertura verso suo padre Walter, nel mondo fuori sua madre Roberta Termali è più netta. L’ex moglie dell’allenatore ed ex portiere dell’Inter, su posizioni diverse rispetto alle altre ex, ha di nuovo rotto il silenzio per affidare a una lunga intervista su Dipiù il suo desiderio di ristabilire un rapporto sereno con il marito per la serenità dei loro due figli, Nicolò e Andrea, appunto.

Un autentico appello, quello lanciato in questa intervista che non risolve il non detto, va sottolineato, per via della delicatezza della vicenda che li ha visti contrapposti per 24 anni.

Il mistero del messaggio della Termali a Walter Zenga

Roberta Termali ha tenuto a confermare e a spiegare perché ha inviato un messaggio all’ex, quel sms di cui Zenga ha parlato a Live – Non è la d’Urso.

“Per sommi capi gli ho scritto: ‘Walter ti chiedo di tirare una enorme e metaforica riga sopra a tutto ciò che è successo in passato. Nessuno di noi merita di soffrire, soprattutto in nome dell’amore che ci ha legati. Non è retorica ma è amore puro verso i nostri due ragazzi che hanno bisogno di te: io, Walter, ho bisogno di rivederli nuovamente felici”. “Il messaggio di pace che ho scritto a Walter – ha voluto specificare la Termali – è stato dettato dallo strazio di una mamma che ogni giorno, durante le dirette del Grande Fratello Vip vede un figlio che quando parla di suo padre piange come quando era un bambino e non può correre ad abbracciarlo. E vede un altro figlio più grande, che sta soffrendo da tanti anni. Ho provato un enorme senso di impotenza. Queste sono le motivazioni che mi hanno spinto a scrivere a Walter dopo tanto tempo che non ci sentivamo”.

Come ha ribadito lei stessa in svariate occasioni, i loro rapporti si sono interrotti con la rottura del loro rapporto e la fine del loro matrimonio. Zenga ha intrapreso una nuova relazione e poi ha incontrato Raluca Rebedea, sua moglie e madre dei suoi figli più piccoli, Samira e Walter jr.

Il trasferimento a Osimo, gli assegni e la villa

La Termali ha incontrato un uomo che le ha dato due ragazzi e si è trasferita a Osimo, nelle Marche dove Walter avrebbe acquistato una villa per i suoi due figli, in ottemperanza a quanto stabilito dal tribunale di Ancona (che ha inoltre stabilito il versamento di due assegni da 30mila euro per l’adeguamento Istat).

La richiesta della Termali all’ex Zenga: il sogno di un pranzo insieme

Nonostante, dunque, i tormenti e i dolori passati che ha descritto anche Elvira Carfagna, prima moglie di Walter e madre di Jacopo, la Termali vorrebbe ricucire un rapporto civile per consentire che i due figli si riconcilino con il padre e possano costruire una relazione padre-figlio che in questi anni li ha segnati molto.

“Vorrei che un giorno potessimo sederci tutti al tavolo, qui a Osimo, e mangiare serenamente. Con nuove mogli, figli arrivati da altri matrimoni, compagni di vita e fidanzati. Tutti insieme. Alla fine la vita è una sola e c’è sempre tempo per fare pace, per cambiare idea, per tornare indietro e soprattutto per chiedersi reciprocamente scusa. La cosa importante è che i ragazzi ritrovino la serenità, per loro farei qualunque cosa e dimenticherei ogni dissapore e sono convinta che anche Walter vorrebbe le stesse cose”.

Ora, se come ha dichiarato Walter Zenga, lontano dai riflettori ci sarà modo di confrontarsi da uomo a uomo e poi porre le fondamenta di un rapporto nuovo, elaborando rancori e incomprensioni per amore questa distenzione e richiesta di tregua costituisce un presupposto decisivo. Per Nicolò e, soprattutto, Andrea.

