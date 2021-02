Walter Zenga, Raluca non ci sta e svela nuovi dettagli su Andrea

La spaccatura è ormai tangibile, palese in quella famiglia allargata che Walter Zenga ha tentato di rimettere insieme. Se sua moglie, Raluca Rebedea, ha deciso di rompere il silenzio per difendere l’immagine pubblica del marito e i suoi tentativi di ristabilire un rapporto sereno con Nicolò e Andrea, concorrente del GF Vip, figli dell’ex Roberta Termali e così hanno detto e fatto Marina Perzy, Hoara Borselli e Elvira Carfagna, l’ex conduttrice invece si è mantenuta a distanza.

La guerra tra ex di Walter Zenga

Roberta è stata l’unica a manifestare sentimenti critici nei confronti di Zenga, in qualità di padre dei suoi figli, anche se nell’ultima intervista rilasciata a Dipiù con quel messaggio di cui Walter ha ammesso l’esistenza sembra più conciliante. Ma è un cambio arrivato dopo tanto, troppo clamore e senza alcuna smentita su quanto detto in precedenza.

Raluca Rebedea difende Zenga: “La verità su Andrea e Nicolò”

Forse anche per questa ragione, per tutelare la sua famiglia e rafforzare quanto asserito con veemenza, quasi rabbia, da Walter a Live – Non è la d’Urso, Raluca ha deciso di puntualizzare in un collegamento da Dubai, ospite di Barbara d’Urso.

“È ingiusto che l’opinione pubblica pensi che Walter è un pessimo papà – ha detto la terza moglie di Zenga -. Con i nostri piccoli è sempre stato un papà perfetto, molto presente e coccoloso. Anzi, è iperpresente. Per quanto riguarda Andrea e Nicolò, ricordo gli inviti che ci sono stati negli anni. Ricordo di quando sono venuti qui negli Emirati e li ho portati un po’ in giro qui, era il 2007. Ogni anno Walter lanciava l’invito, la nostra casa era sempre aperta”.

Su quanto accaduto in merito al volume autobiografico, in cerca di editore, steso da Nicolò, non ha speso alcun giudizio Raluca. Invece su Andrea, la loro vita e i ripetuti inviti a ritrovarsi, Raluca è assai più dettagliata: il giovane modello, secondogenito di Walter e della Termali, non ha preso parte al loro matrimonio, avvenuto in Transilvania in concomitanza con il battesimo di Samira, né a quello di Walter jr.

“Quando ci siamo sposati in chiesa facendo anche il battesimo di Samira, nel 2010, li abbiamo invitati in Romania: Nicolò è venuto, Andrea ha rifiutato. Anche al battesimo di Walter Jr. abbiamo rilanciato l’invito e non c’è stata risposta. Io non mi sarei intromessa perché devono risolvere le cose con il padre tra di loro, ma Walter non merita questo. Fa un po’ comodo fare il figlio triste, io posso capire ma anche a Walter Andrea è mancato. L’amore di un genitore non si divide quando si ha più figli, ma si moltiplica. Io ai figli di Walter ho voluto tanto bene perché li ho conosciuti da piccoli, erano dolcissimi, tenerissimi. Se si dovessero vedere seduti a un tavolo secondo me partirebbe l’abbraccio: è la televisione che sta rovinando tutto”.

Andrea, dopo l’ingresso del padre nella casa del GF Vip, ha palesato i propri tormenti e quasi il senso di colpa rispetto all’opportunità di aver avuto modo di vedere il papà alimentando sensazioni e sentimenti contraddittori.

Il rapporto complicato tra Walter Zenga e i figli Andrea e Nicolò

Emblematici della complessità di un rapporto, quello tra Zenga e i suoi figli Nicolò e Andrea, divenuto di dominio pubblico nei suoi dettagli privati, comprese le vicende legate agli assegni di mantenimento e alla villa nelle Marche, recentemente resi di dominio pubblico.

Nulla che, ovviamente, possa raccontare quel non detto, la lontananza o la convinzione di un’assenza quasi consapevole, nella percezione di chi l’ha subita. Queste sono solo alcune delle componenti appena accennate di una storia annosa, di distacchi e di tensioni che non hanno ancora trovato modo di dispiegarsi e di potersi dire affrontati, tanto meno risolti.

