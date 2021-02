Zenga: i retroscena, i figli, le accuse. Raluca rompe il silenzio

Nella spaccatura di questa famiglia allargata, ognuno ha esternato il proprio vissuto, le delusioni, le attese e le speranze. Anche Walter Zenga, accusato di mancanze e ingiustificata indifferenza nei confronti dei due figli avuti dall’ex moglie Roberta Termali, ha deciso di rompere il silenzio e di esternare la sua versione, la versione di Walter, in un’intervista-confessione molto intensa durante Live-Non è la d’Urso. Ciascuno dei protagonisti, degli attori di questa vita e di queste separazioni laceranti, ha espresso quanto aveva da dire e si sentiva di affermare davanti alle telecamere. Tutti, tranne lei. Tranne Raluca Rebedea, la terza moglie di Zenga con la quale vive a Dubai.

Le dichiarazioni di Zenga sui figli e sulla sua separazione da Raluca

Oltre all’indiscrezione sul messaggio inviato all’allenatore ed ex portiere dell’Inter e della Nazionale prima della diretta da Roberta Termali, Zenga ha infatti negato con veemenza di essersi separato dalla terza moglie nonostante il post pubblicato e poi rimosso su Instagram, in cui annunciava la rottura.

“Non sono assolutamente separato da Raluca. Avevo messo un post che poi è stato rimosso dopo otto ore. Sembra la sagra del padrino e non mi sembra il caso… Comunque non metterei mai qualcosa di brutto nei confronti dei miei figli sui social. Qualsiasi rapporto ci sia un padre li difende sempre i suoi figli”, le parole di Zenga che non hanno certo cancellato lo scivolatina sui social.

La versione di Raluca Rebedea, moglie di Zenga

Ecco, la notizia oggi riguarda Raluca che ha deciso di rompere il silenzio con una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo, di cui è stata data una breve anticipazione durante l’ultimo puntata di Pomeriggio Cinque.

“Stanno cercando di dipingere mio marito come un padre freddo, distaccato che si disinteressa dei suoi figli. Quando, invece, è l’esatto contrario”, ha dichiarato Raluca in questa lunga intervista.

La moglie di Walter Zenga, oggi travel blogger, ha difeso l’uomo e il padre, accusato da una parte della sua famiglia di aver trascurato Andrea e Nicolò: “Ha fatto del suo meglio come padre, ha cercato di riavvicinarsi ai figli maggiori quando i rapporti si facevano sempre più distaccati”.

Anche la Rebedea, dunque, al pari di Hoara Borselli, Jacopo e Elvira non ha mai ravvisato dei comportamenti che possano giustificare o avallare la sostanziale indifferenza nei riguardi dei due ragazzi avuti dall’ex, Roberta Termali.

“Credo che si tratti di un grande malinteso. Walter non potrebbe mai chiedere a uno dei suoi figli di cambiare cognome”, ha spiegato Raluca che ha confermato di vivere un rapporto complicato a tratti complicato, ma di non aver lasciato Walter e i loro figli, Samira e Walter jr. “Stiamo insieme dal 2003, abbiamo i nostri alti e bassi, ma le probabilità che invecchieremo insieme sono molto alte”.

La separazione da Roberta Termali

C’è poi un altro tema, quello della separazione da Roberta Termali e le implicazioni legate al mantenimento. Le tante indiscrezioni che sono trapelate in queste ore e riportate anche dal Corriere della Sera non sono state commentate dai diretti interessati. E la stessa Termali, la quale avrebbe rivendicato l’adeguamento dell’assegno di mantenimento, non ha rilasciato dichiarazioni in merito, dopo l’intervista a Oggi in cui rivendicava i diritti affettivi dei propri figli. Nicolò e Andrea, che sta vivendo l’esperienza del GF Vip, si trasferirono infatti a Osimo con la madre dopo l’incontro con il suo compagno da cui ha avuto altri due figli.

Zenga: il retroscena dei due assegni da 30mila euro e sulla villa

Secondo quanto confermato da Barbara d’Urso in diretta a Pomeriggio Cinque a valle di questi decisivi dettagli nella vicenda, Zenga ha dato 30mila euro a ciascun figlio secondo quanto stabilito dal tribunale di Ancona, per un adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento, e una villa a disposizione dei figli. Da un punto di vista economico, questo è quanto dato dal padre ai due ragazzi e risultato dalle sue stesse confidenze.

Particolari non indifferenti, in questa dolorosa storia familiare densa di avvenimenti, strappi e molta, molta sofferenza patita da ciascuno degli attori. E che si aggiunge, oggi, delle parole di Raluca Rebedea, testimone suo malgrado di quanto si sta consumando tra Zenga e i propri figli.

VIRGILIO SPORT | 04-02-2021 12:41