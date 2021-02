GF Vip: Nicolò vede Andrea. Mistero sull'sms a Zenga dell'ex

Scosso ed emozionato, dopo aver incontrato nella casa del Grande Fratello Vip il padre Walter, Andrea Zenga ha affrontato un incontro inevitabile con il fratello Nicolò. Un confronto allo specchio, seppure filtrato da poche frasi, perché Andrea non percepisse l’esatta portata delle conseguenze di quanto stia accadendo fuori.

I tormenti di questi giorni hanno indotto Andrea a vomitare uno sfogo, quasi delle scuse nei riguardi del fratello maggiore per aver avuto l’occasione di parlare con il padre Walter, con cui ha interrotto i rapporti da adolescente:

“Ti ho pensato tanto…perché sapiamo noi quello che abbiamo passato non trovo giusto che vengo prima io solo perché sono in un programma televisivo quando poi potresti parlare tu al mio posto… Hai sofferto tanto e mi hai sempre protetto, in tutto”.

L’incontro tra Nicolò e Andrea Zenga: le loro frasi

Il fratello maggiore ha cercato di rassicurare Andrea, in parte inconsapevole protagonista di una vicenda che sta assumendo contorni sempre più contorti scaturiti anche dall’indiscrezione relativa a un volume che Nicolò vorrebbe pubblicare. E che il padre Walter ha in parte smentito:

“Intanto ti voglio bene. Sono fiero di te, sono emozionato. Devi solo stare sereno e tranquillo. Al di fuori ci pensiamo noi. Non mi interessa se vieni prima tu o prima io. Io sono qui con te. eravamo convinti che ti saresti fatto conoscere per quello che sei veramente. Sei una forza e non te ne rendi conto. Ti vediamo meglio di come ti vedi tu”. “Voglio apprezzare il gesto di nostro padre – ha detto Nicolò al fratello – e concedergli il beneficio del dubbio, non ho condiviso l’atteggiamento ma mi è piaciuto lo slancio”.

E se l’ingresso di Walter Zenga e le sue parole nei confronti di Andrea hanno anticipato la sua versione su quanto avvenuto e che, poi, ha costituito oggetto di confronto e discussione in Live – Non è la d’Urso, sta emergendo una serie di elementi su cui riflettere.

Nuovi elementi dal passato di Zenga e quel messaggio dalla Termali

Elementi del passato, che affiorano o vengono recuperati attraverso quanto pubblicato in queste ore: le controversie sul mantenimento dei figli, il ruolo della ex moglie Roberta Termali che – pare – avrebbe inviato un messaggio a Walter Zenga prima del suo intervento televisivo in diretta.

Numerosi e nuovi frammenti di una verità complicata e che sicuramente è assai sfaccettata, per come si presenta articolata e divisa questa famiglia allargata, al centro di una vicenda che dura da vent’anni e più e che è stata costellata da trasferimenti, lontananza e nuove relazioni.

VIRGILIO SPORT | 02-02-2021 14:28