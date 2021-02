Zenga: guerra tra ex. Marina Perzy lo difende, ma accusa l'Inter

Quel che desta una certa suggestione, nella complicata e dolorosa vicenda con al centro Walter Zenga e il travagliato rapporto con i suoi figli, è quanto e come le sue ex si siano schierate dalla sua parte. Ad eccezione di una sola compagna, Roberta Termali.

Walter Zenga: la famiglia spaccata, le ex che lo difendono

Per Zenga padre, malgrado le incomprensione che pure si sono susseguite e le ripicche e i tradimenti, si sono espresse con parole di sostegno Elvira Carfagna, l’ex compagna Hoara Borselli, l’attuale moglie Raluca Rebedea e in ultimo l’ex Mariza Perzy, che ha vissuto con l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale una relazione molto intensa.

La conduttrice televisiva e showgirl ha confidato a Novella 2000 i momenti più importanti di questa storia d’amore, che aveva allontanato Walter dalla sua famiglia e di fatto compromesso la carriera della allora giovane promessa del mondo dello spettacolo.

I retroscena della storia tra Walter Zenga e Marina Perzy

Con Zenga, la Perzy intreecciò una relazione «scandalosa» che lei stessa ha ricordato come una storia contro le convenzioni. Marina prende poi posizione anche sulla querelle tra Walter Zenga e il figlio Andrea, che dalla casa di Cinecittà lo ha accusato di essere stato assente per gran parte della sua vita:

“Anche se non conosco tutti i dettagli della vicenda — ha detto la Perzy — non credo sia tutta colpa sua. Oggi i ragazzi si ergono spesso a giudici, anche per poco. Ma Walter è uno che ai figli ci tiene”.

All’epoca del loro amore, e parliamo del 1985, Zenga era ancora sposato con Elvira Carfagna, la sua prima moglie, mamma del suo primogenito Jacopo:

“Voglio precisare che la nostra storia è partita da lui, non da me — racconta Marina —. Mi ha corteggiata all’incirca per un anno. Io sono stata conquistata dalla sua costanza nel corteggiarmi e dal suo essere impulsivo. Ma ero ben cosciente che aveva una moglie, una famiglia. Il nostro è stato un amore travolgente e impossibile da gestire”. “Quando ci siamo dovuti separare abbiamo avuto a che fare con dei parametri di comportamento imposti dalla società. Per un momento pensai di fare causa all’Inter perché mi aveva rovinato la carriera”, la rivelazione molto dura di Marina Perzy, la quale ha imputato così delle chiare responsabilità alla società per l’evolversi della sua carriera.

Marina venne convocata dal presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini, il quale le fece capire che se avesse voluto rimanere con Walter avrebbe dovuto rinunciare alla sua carriera. Proprio nel momento migliore per la Perzy.

Si parlò di minacce anche a Zenga: gli sarebbe stata tolta la Nazionale, se non si fossero lasciati. Nulla che Marina rifarebbe di nuovo, con la maturità di oggi e la consapevolezza di quanto le è poi costato a livello personale e professionale questa passione poi interrotta dalla decisione di prendere strade separate. Vie che non hanno permesso al rancore di offuscare l’immagine di Walter in Marina Perzy, la quale ha voluto ribadire con forza, l’amore per i figli di Zenga. Un affetto assoluto che ha urlato durante la sua intervista confessione da Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso.

La verità di Raluca Rebedea sui figli di Walter Zenga

E che ha tenuto a mettere davanti a tutto, anche al loro rapporto, Raluca Rebedea, la terza moglie di Walter nella sua intervista rilasciata a Nuovo.

“Il suo nome mi sembra diventato un trampolino di lancio per ottenere notorietà. Lui non è il pessimo padre che hanno descritto. Coi nostri due bimbi è sempre stato presente, tenero e premuroso”, dichiarazione molto insinuante di Raluca che allude sì ad Andrea, ma anche a Nicolò e al suo volume in cerca di editore su cui Zenga si è già detto “deluso”.

L’unica dunque a manifestare qualcosa di irrisolto, in questa moltitudine di relazioni e matrimoni e separazioni, rimane Roberta Termali che ha chiesto all’ex marito di chiedere scusa. E al quale ha scritto un messaggio, prima del suo intervento pubblico in diretta, di cui però non conosciamo i contenuti. Almeno per ora.

VIRGILIO SPORT | 05-02-2021 12:42