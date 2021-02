Zenga, la guerra tra ex: la prima moglie accusa Roberta Termali

L’amore divide, come e quanto unisce. Nella famiglia allargata di Walter Zenga la contrapposizione, neanche troppo velata, tra le ex dell’allenatore nonché ex portiere dell’Inter si è rivelata con una discreta gradualità sempre più tangibile. Roberta Termali, madre di Nicolò e Andrea, è isolata nonostante i tentativi di pacificazione con l’ex sanciti da un messaggio che ha anticipato la sua intervista-confessione da Barbara d’Urso. Una solitudine che non coincide certo, con rapporti ottimali tra le altre, che pure sono unanimi nel sostenere che Zenga sia un padre impegnato e presente, da Marina Perzy a Hoara Borselli. Anche Elvira Carfagna, sua prima moglie e madre di Jacopo, lo sottolinea a più riprese.

Le accuse della prima moglie di Zenga a Roberta Termali

E lo fa ospite di Barbara d’Urso, che accoglie le sue affermazioni con la consueta attenzione ai fatti della famiglia Zenga. Elvira Carfagna ha rivelato un aspetto del rapporto con Roberta Termali, fino a questo momento taciuto.

Dietro l’affermazione di Riccardo Signoretti, giornalista presente in studio, relativa all’amicizia tra le due prima della storia con Zenga, la Carfagna è intervenuta confermando il legame affettivo:

“Roberta Termali si finse mia amica e si fidanzò con mio marito”.

Una versione confermata da Caterina Collovati, amica e moglie del campione del Mondo e dell’Inter, intervenuta dopo la rivelazione di Elvira.

Gelo in studio dopo le affermazioni di Elvira contro Roberta Termali

Sceso il gelo, Barbara d’Urso si è dissociata in diretta da tali dichiarazioni, mentre il figlio della Termali, Nicolò Zenga si è immediatamente esposto sui social in difesa della madre, sostenendo di poter accettare qualsiasi critica e accusa verso la sua persona ma non nei confronti della mamma Roberta: “Non accetto in nessun modo che si attacchi mia mamma. Lei non si tocca”.

La versione di Raluca Rebedea: la verità su Andrea Zenga

Ovviamente ciò non ha fermato il flusso del racconto televisivo, che è proseguito con l’intervento di Raluca Rebedea, terza moglie di Zenga, a difesa di Walter.

“È ingiusto che l’opinione pubblica pensi che Walter è un pessimo papà – ha detto la terza moglie di Zenga -. Con i nostri piccoli è sempre stato un papà perfetto, molto presente e coccoloso. Anzi, è iperpresente. Per quanto riguarda Andrea e Nicolò, ricordo gli inviti che ci sono stati negli anni. Ricordo di quando sono venuti qui negli Emirati e li ho portati un po’ in giro qui, era il 2007. Ogni anno Walter lanciava l’invito, la nostra casa era sempre aperta”.

Su quanto accaduto in merito al volume autobiografico, in cerca di editore, steso da Nicolò, non ha speso alcun giudizio Raluca. Invece su Andrea, la loro vita e i ripetuti inviti a ritrovarsi, è assai più dettagliata: il giovane modello, secondogenito di Walter e della Termali, non ha preso parte al loro matrimonio, avvenuto in Transilvania in concomitanza con il battesimo di Samira, né al battesimo poi del più piccolo dei figli di, Walter jr.

“Quando ci siamo sposati in chiesa facendo anche il battesimo di Samira, nel 2010, li abbiamo invitati in Romania: Nicolò è venuto, Andrea ha rifiutato. Anche al battesimo di Walter Jr. abbiamo rilanciato l’invito e non c’è stata risposta. Io non mi sarei intromessa perché devono risolvere le cose con il padre tra di loro, ma Walter non merita questo. Fa un po’ comodo fare il figlio triste, io posso capire ma anche a Walter Andrea è mancato. L’amore di un genitore non si divide quando si ha più figli, ma si moltiplica. Io ai figli di Walter ho voluto tanto bene perché li ho conosciuti da piccoli, erano dolcissimi, tenerissimi. Se si dovessero vedere seduti a un tavolo secondo me partirebbe l’abbraccio: è la televisione che sta rovinando tutto”.

Una diatriba che ha spaccato una famiglia, divisa dalle incomprensioni e da un passato da elaborare al netto di assegni, villa e quanto stabilito nel corso degli anni dal tribunale e dall’inevitabile lontananza, divenuta incolmabile.

VIRGILIO SPORT | 09-02-2021 11:07