Irrompe nella guerra tra i Zenga l'ex marito di Roberta Termali

Ormai gli attori di questa storia famigliare, segnata dalla distanza tra Walter Zenga e i figli avuti da Roberta Termali, Andrea e Nicolò, hanno palesato anche loro malgrado la propria posizione rispetto a quanto si è consumato in ani di incomprensioni e – forse – malintesi.

Le ex dell’allenatore ed ex portiere dell’Inter e della Nazionale hanno concordemente sottolineato l’affetto e la dedizione di Walter nei riguardi dei figli, nonostante le separazioni e le relazioni seguite alla conclusione dei suoi precedenti matrimoni. Sia Elvira Carfagna, madre di Jacopo, sia Marina Perzy, Hoara Borselli e Raluca Rebedea – che ha sposato Zenga in terze nozze -hanno difeso nel suo ruolo Walter, in qualità di padre.

Il cambiamento di Roberta Termali: il messaggio di distensione a Zenga

Anche Roberta Termali ha rivisto parzialmente le sue personali prospettive rispetto all’ex marito per amore dei suoi figli, ha dichiarato e aggiunto dopo che è emerso il suo tentativo di mettersi in contatto con Zenga padre. Un messaggio di riconciliazione di cui l’ex conduttrice ha voluto svelar i contenuti in un’intervista a Dipiù, seguita all’intervento di Walter in diretta a Live – Non è la d’Urso.

L’ex marito Andrea Accorroni rompe il silenzio

A tacere, fino ad ora , è stato l’ex marito di Roberta Termali, Andrea Accorroni, imprenditore marchigiano che ha conosciuto e sposato la presentatrice dopo la frattura con Zenga e da cui ha avuto due figli. E che ha deciso di rompere il silenzio, anche lui, dopo che il clamore ha travolto lui, i suoi figli e la sua azienda.

A Nuovo, Accorroni ha rilasciato un’intervista anticipata in parte da Pomeriggio Cinque che svela dettagli importanti del passato dei due figli di Zenga, una volta trasferiti a Osimo: “Sono contro questa guerra mediatica. E’ orrendo che due figli accusino così il padre. I genitori commettono errori, ma vanno perdonati”.

Sul ruolo ricoperto da Roberta Termali, l’imprenditore è equilibrato ma concreto:

“Credo che l’origine dei dissapori vada ricercata nel rapporto tra Walter e Roberta. I figli non sono mai colpevoli, ma solo le vittime”. “Sin dall’inizio dei loro scontri, io ho sempre sostenuto sia con i ragazzi sia con Walter Zenga che avrebbero dovuto trovare un accordo: li ho invitati a fare la pace e a perdonarsi a vicenda. A mio avviso, devono ripartire dal presente lasciandosi il passato alle spalle”. “Ho tentato di far capire ad Andrea e a Nicolò che conoscono solo il punto di vista della madre, Roberta. Walter ha un ottimo rapporto con Jacopo, il figlio maggiore nato dal suo primo matrimonio con Elvira Carfagna, con i due bimbi che ha avuto dall’attuale moglie, Raluca Rebedea. Ci sarebbe da capire che cosa non ha funzionato con Andrea e Nicolò: mi sembra assurdo che solo con loro non riesca ad avere un rapporto”. “Sono molto vicino a Nicolò. Lui lavora con me nella mia azienda che produce trivelle e opera nel settore commerciale. E’ molto bravo e vive in una casa che gli ho dato io. Andrea ha provato a fare la stessa cosa, ma ambiva ad altro”. Dopo il calcio, infatti, Andrea ha tentato manifestato la volontà di intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo, prendendo parte a Temptation Island prima e poi al GF Vip.

Accorroni ha risposto anche in merito alla questione scaturita dal versamento degli assegni e dell’acquisto di una villa nelle Marche che il tribunale di Ancona ha deciso, dietro richiesta della Termali.

“A quanto mi risulta è vero. Non ho letto le carte ma credo si trattasse di arretrati per il loro mantenimento”, ha tenuto a precisare.

Con Roberta Termali, Accorroni ha avuto due figli e ha tenuto a precisare come il suo ruolo fosse di vicinanza e di affetto nei riguardi dei due ragazzi (Andrea e Nicolò), ma di non essersi mai sovrapposto o addirittura presentato come secondo padre ai due figli di Zenga. Anzi, il suo ruolo e l’amore verso questi ragazzi lo ha spinto, ripetutamente e negli anni, a voler loro trasmettere serenità perché potessero tornare a costruire una relazione con loro padre. Un padre che, adesso, ha fatto il suo primo passo pubblicamente.

VIRGILIO SPORT | 11-02-2021 11:42