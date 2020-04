Zenga pronto a rovesciare il Cagliari

La ripresa del campionato sembra più vicina, e in un'intervista a Sky Walter Zenga torna a parlare di campo e di tattica. Il tecnico del Cagliari immagina un nuovo ruolo per Nainggolan: "Può giocare ovunque ma ultimamente è più incisivo vicino alle punte, potrebbe anche fare il finto nove come Totti a Roma con Spalletti".

"Ho tanta voglia di tornare in campo come tutti – continua l'ex portiere -. Ma soprattutto tutti hanno voglia di tornare a vivere, quello è ciò che manca più di ogni altra cosa. Manca il calcio, ma soprattutto il gusto della vita, tornare a fare le cose normali".

SPORTAL.IT | 09-04-2020 10:42