Zenit-Juventus, le formazioni ufficiali

20-10-2021 20:36

FORMAZIONI UFFICIALI ZENIT-JUVENTUS

ZENIT (3-4-3): Kritsyuk; Lovren, Chistyakov, Rakitskiy; Karavaev, Barrios, Wendel, Douglas Santos; Malcom, Dzyuba, Claudinho.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi.

La Juventus si schiera con un 4-3-3 in cui torna dal primo minuto Morata, sostenuto da Chiesa e Bernardeschi. In difesa riecco de Ligt, che dopo aver saltato la Roma si prende una maglia da titolare accanto a Bonucci: Chiellini parte dalla panchina. Inizialmente out anche Cuadrado, che fa spazio a McKennie. Titolare De Sciglio e non Danilo.

Rispetto alle indicazioni della vigilia, lo Zenit si schiera non con un 4-3-3 ma con un 3-4-3, con l’inserimento in difesa dell’ex Liverpool Lovren. Davanti giocano Malcom, l’altro brasiliano Claudinho e infine Dzyuba, preferito ad Azmoun.

OMNISPORT