Diego Laxalt è finito nel mirino dello Zenit San Pietroburgo e la fumata bianca potrebbe arrivare molto presto.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l’esterno uruguaiano ha già un accordo con il club russo, ma manca ancora quello fra le società, viste le alte richieste del presidente del Grifone, Enrico Preziosi: Laxalt non si muove per meno di 20 milioni di euro.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 05-08-2018 20:25