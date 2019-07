Zhang: "Inter presto tra le prime dieci"

Il presidente dell'Inter Steven Zhang in un'intervista a Sina.com ha parlato degli obiettivi futuri di Suning per il club nerazzurro: "Molti club guardano solo ai calciatori, io penso che sia importante migliorare a 360 gradi una società e potenziare l’intera gestione. L’Inter ora funziona come un’azienda cinematografica. Sono cambiate le modalità di gestione".

"In passato, era una piccola organizzazione. Ora deve diventare una squadra forte, tra le prime dieci al mondo".

SPORTAL.IT | 26-07-2019 21:26