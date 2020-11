Zidane, carezza a Conte: "Allenatore nato"

Date per favorite nel girone comprendente Borussia Moenchengladbach e Shakhtar Donetsk, Inter e Real Madrid devono inseguire dopo due giornate.

Un punto per i Blancos, due per i nerazzurri, per questo la sfida del “Di Stefano” sarà decisiva, in particolare per i castigliani.

Sfida nella sfida quella tra Zinedine Zidane e Antonio Conte, ex compagni nella Juventus.

Il tecnico francese ha elogiato l’amico nella conferenza di vigilia: “Non siamo in contatto tutti i giorni, ma da giocatore era il capitano e un uomo importante per la squadra. Non mi sorprende che sia diventato un allenatore, quando stavo per diventarlo io sono andato a Torino e ho parlato con lui, fu fantastico. Ultimamente ci siamo sentiti poco, ma il nostro rapporto è buono”.

Poi, sulla partita: “Sappiamo che sarà una gara importante. Siamo partiti male, ma stiamo ricostruendo un gruppo forte e vogliamo arrivare in fondo in tutte le competizioni”.

OMNISPORT | 02-11-2020 16:15