Zielinski: "Ho sempre avuto la 'cazzimma'"

04-02-2022 23:05

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski a Radio Kiss Kiss ha parlato del momento della squadra: “Come dico sempre, noi siamo un ottimo gruppo, abbiamo tanti giocatori forti e dobbiamo crederci. Perché no? Ci sono tanti punti in palio, faremo di tutto per realizzare i nostri sogni e quelli dei napoletani”.

Sulla “cazzimma”: “Non credo che solo quest’anno l’ho avuta, anche negli anni scorsi ho dimostrato di avere cazzimma. Mi dicono ancora di tirarla fuori, ma non sono d’accordo perché l’ho già tirata fuori. Ora devo continuare per la mia strada”.

OMNISPORT