Ziliani punge: Ricordate chi ha affossato il Var nella culla?

Quando può intervenire, in che misura lede l’autonomia degli arbitri, fin dove è giusto usarlo. Il Var è tornato argomento di stretta attualità e di polemiche dopo gli ultimi casi arbitrali e c’è chi comincia a dubitare della bontà del suo utilizzo. Rizzoli è dovuto intervenire per fare chiarezza ma l’agitazione nel mondo del calcio resta e troppi sono i dubbi che si stanno alzando da più parti. Secondo Paolo Ziliani alla base di tutto questo can can c’è un solo, solito colpevole. Indovinate?

Ziliani accusa la Juve di aver ucciso il Var nella culla

Il giornalista de Il Fatto Qutodiano si scatena con tre tweet sull’argomento. Scrive Ziliani: “Il VAR è nato nell’estate 2017, dopo due mesi, per l’ostracismo messo in atto dalla Juventus, gli arbitri hanno iniziato a calpestarlo, viene ormai deliberatamente ignorato” e aggiunge: “è stato ucciso nella culla dalla Juventus. Che a 2 mesi dalla sua introduzione, nell’ottobre 2017 scese in campo con l’artiglieria pesante (presidente, allenatore, direttore area tecnica, capitano) per riportare tutto in mano agli arbitri”.

Poi conclude: “Inutile dire che all’opera di demonizzazione del VAR in Serie A partecipò anche Chiellini, quello che dopo il rigore contro a Madrid accusò il Real di pagare gli arbitri mentre Agnelli in tv invocava l’utilizzo del VAR in Champions chiedendo le dimissioni di Collina designatore”

I tifosi si spaccano sul web

Fioccano le reazioni. “Ricordati pure dell’intervento di Ancelotti alla riunione con l’AIA. Quello fu altrettanto determinante. Ricordi quando chiese: “Ma chi arbitra, l’arbitro o il Var?”..” o anche: “In Europa a quanto pare le indicazioni sono molto chiare, e gli arbitri non si fanno problemi a utilizzarlo. Infatti, quando viene utilizzato, le lamentele arrivano solo dall’Italia”.

Arrivano anche le contestazioni a Ziliani: “Il protocollo lo ha cambiato l‘International Board, l’anno seguente, unico organo competente a farlo. Cosa c’entra la Juve???” e infine: “Perché non riporta le statistiche di interventi VAR a favore e contro dalla sua introduzione? I numeri non mentono. A differenza delle parole… “.

SPORTEVAI | 03-11-2020 10:58