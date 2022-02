Zimbabwe, trovato morto l'ex giocatore Charles Yohane: aveva 48 anni

16-02-2022 17:08

Lutto nel mondo del calcio africano. È stato trovato morto l’ex giocatore dello Zimbabwe Charles Yohane. Aveva 48 anni, ed è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco da presunti ladri d’auto. Yohane, che ha militato per tantissimi anni nella nazionale del proprio paese, lavorava come tassista. A riportare la notizia sono varie testate straniere tra le quali The Sun e e la BBC.

Charles Yohane, la sua carriera tra Sudafrica e Zimbabwe

Di ruolo centrocampista, anche se veniva impiegato come terzino sinistro, Yohane inizia la sua carriera passando da Zimbabwe e Sudafrica. La svolta arriva con l’ingaggio al Bidvest Wits, in cui ha militato per nove anni e con cui ha collezionato più di 250 presenze. La sua avventura agonsitica si interrompe nel 2009, all’AK.

Con la nazionale del proprio paese, lo Zimbabwe, colleziona 24 presenze in partite ufficiali, partecipando anche alla Coppa d’Africa 2004 e alla Coppa d’Africa 2006.

Dopo il ritiro ha continuato a lavorare come allenatore per il club di Johannesburg, ma poi ha rassegnato le dimissioni nel 2020. Dopo di che ha trovato lavoro in una società di taxi, Bolt, ma è stato trovato morto a Soweto dopo una rapina.

Charles Yohane, i tributi per il popolare ex giocatore

Il giocatore era molto popolare in Zimbabwe, tanto che dopo la scoperta della tragica scomparsa l’emittente britannico-Zimbabwean Steve Vickers ha scritto: “Tragica notizia. “L’ex Zimbabwe, CAPS e Wits terzino sinistro Charles Yohane è stato sequestrato e ucciso in Sudafrica all’età di 48 anni. Era nella squadra dei Warriors per l’AFCON 2004″.

L’ex club di Yohane conta tra le sue scoperte l’ex portiere del Manchester United Gary Bailey e l’ex difensore di Everton e Rangers Richard Gough.

OMNISPORT