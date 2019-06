Zinchenko bacia Vlada Sedan durante intervista: scoppia il caso

Un bacio può cambiare se non tutto, parecchio di una carriera televisiva. Il calciatore dell’Ucraina, Oleksandr Zinchenko, ha baciato in diretta la giornalista ucraina Vlada Sedan nel corso dell’intervista post partita. La vittoria sulla Serbia nell’ambito delle qualificazioni per Euro 2020 deve aver suggerito al giocatore, in forze al Manchester City, di festeggiare il risultato con un certo entusiasmo.

IL PRECEDENTE: IL BACIO DI IKER CASILLAS A SARA CARBONERO

Da qui il bacio e la citazione ad anni di distanza (Mondiale 2010) del dolce scandalo che vide allora protagonisti Iker Casillas e Sara Carbonero. Ma i due, che stanno affrontando un periodo difficile della loro vita, allora erano già noti come una delle coppie più interessanti perché entrambi godevano di popolarità. L’uno per il suo ruolo nel mondo del calcio, lei per la sua carriera nel piccolo schermo.

La reazione di Vlada Sedan, reporter incaricata di raccogliere le dichiarazioni a seguito dell’incontro valido per le qualificazioni di Euro 2020, è stata esemplare. Compita, assai professionale ma anche stupita ha restituito poi la linea allo studio. Il bacio non è rimasto lì, ma sui social ha prodotto una serie di effetti: Zinchenko è stato uno sbruffone? Il suo era un modo, neanche molto garbato, di manifestare la propria ammirazione.

VIRGILIO SPORT | 12-06-2019 13:25