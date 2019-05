Infarto Casillas, le ultime: una buona e una cattiva notizia

Notte tranquilla per Iker Casillas dopo il grande spavento avuto mercoledì, quando durante l’allenamento con il Porto è stato colpito da un infarto acuto al miocardio. Operato d’urgenza all’ospedale Cuf di Oporto, il 37enne portiere spagnolo sta migliorando e i medici sono praticamente certi che riprenderà al cento per cento una vita normale.

La carriera dell’ex estremo difensore del Real Madrid e della Nazionale spagnola potrebbe però essere finita, come ha rivelato il medico della squadra portoghese, Nelson Puga: “Casillas recupererà pienamente, ma una volta superata questa fase dovrà essere lui a decidere se continuare o no”.

Meno possibilista e più pessimista è l’ex medico della Nazionale spagnola, Antonio Corvalan, che a Tve si è espresso così: “E’ impossibile tornare a giocare con uno stent: Iker può tornare a una vita normale, ma non al calcio professionistico”. Il giocatore, che resterà ell’unità coronarica intensiva del CFU di Oporto almeno fino al termine di questa settimana dovrà in ogni caso fermarsi almeno tre mesi”. Secondo fonti del Porto, riprese da Marca, difficilmente Casillas tornerà in campo.

Casillas nella tarda serata di mercoledì aveva diffuso via Instagram una foto che lo ritraeva sorridente nel letto d’ospedale. “Tutto sotto controllo qui, una grande paura ma le forze sono intatte. Mille grazie a tutti per i messaggi e l’affetto”. Questo invece il messaggio della moglie, la giornalista Sara Carbonero, con cui ha avuto due figli, Lucas e Martin: “Fortunatamente, è stato tutto un grosso spavento. Grazie mille per tutte le dimostrazioni di affetto e preoccupazione. Come una buona amica mi ha detto oggi, la vita a volte ha quel modo strano di ricordarci di celebrare ogni battito”.

Casillas, che gioca da oltre vent’anni, detiene il record di calciatore con più partite di Champions League, ben 181. “Vamos Iker”, lo ha incoraggiato sui social Buffon poche ore dopo il malore in campo.

SPORTAL.IT | 02-05-2019 13:49