Casillas colto da infarto: il messaggio di Buffon

Il mondo ha trattenuto il fiato quando si è diffusa la notizia del malore di Iker Casillas, colpito da un infartodurante un allenamento con il Porto.

Il malore è stato immediatamente individuato dallo staff medico del club lusitano e il leggendario portiere è stato sottoposto a una procedura d'urgenza e ora è cosciente e fuori pericolo. Lo stesso campione del mondo del 2010 e due volte campione europeo con la Spagna (nel 2008 e nel 2012) ha voluto tranquillizzare tutti con un'immagine pubblicata sul suo profilo Twitter ufficiale, in cui lo si vede sorridere dal letto d'ospedale e sollevare il pollice. "Qui è tutto sotto controllo, un grande spavento ma sono tutto intero. Moltissime grazie a tutti per i messaggi e l'affetto che mi avete dimostrato", il messaggio a corredo della foto.

E tra i primi a manifestare la propria vicinanza a Casillas è arrivato il suo rivale per eccellenza, il collega che sin dai primi anni 2000 e per oltre dieci anni gli ha conteso lo scettro di miglior portiere del mondo: Gianluigi Buffon.

L'ex capitano della Juventus e della Nazionale italiana ha infatti deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un'immagine che lo ritrae insieme a Casillas, un momento di grande intimità e stima reciproca tra due colleghi che non hanno mai vissuto il loro antagonismo sportivo con spirito di rivalità o addirittura acrimonia, ma con grande rispetto. "Vamos Iker", si è limitato a scrivere Buffon, che è andato a ripescare un bel saluto che i due si erano concessi dopo la sfida di Champions League tra la Juventus e il Porto del 2017.

I buoni rapporti tra Buffon e Casillas erano stati dimostrati anche l'anno scorso, quando l'allora portiere bianconero aveva partecipato a un filmato di auguri per la millesima partita in carriera dell'ex numero 1 del Real Madrid. Auguri restituitiquando il collega aveva lasciato Torino per approdare al PSG: "Ti auguro il meglio, te lo meriti amico mio", gli aveva scritto nell'occasione Casillas.

SPORTAL.IT | 02-05-2019 00:04