Zlatan Ibrahimovic sbarca su Tik Tok

10-10-2022 22:54

Zlatan Ibrahimovic ha un nuovo account social ed anche lui come tanti altri vip sceglie di approdare nel mondo di Tik Tok.

Che lo svedese ami apparire e stare al passo con i tempi non è certo una novità, lo si vede spesso sul web alle prese sia con le sue gesta sportive sia con la sua quotidianità.

Ultimamente sono molti i video e le foto in cui mostra i suoi allenamenti post operazione al ginocchio, in attesa di tornare sul campo alla corte di mister Pioli.

Ma proprio poche ore fa ha pubblicato un nuovo filmato su Facebook, Instagram e Twitter in cui riprende alcune scene della sua estate su uno yatch che ha lasciato tutti a bocca aperta, ed in queste immagini ha inserito anche il link per essere seguito sul nuovo canale social.