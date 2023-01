Zoet: lo Spezia perde il portiere per 45-60 giorni

06-01-2023 11:30

Tegola per lo Spezia: perde il portiere Jeroen Zoet per 45-60 giorni. Il numero uno era uscito nei primi minuti della partita contro l’Atalanta e gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato per lui una lesione di secondo grado al legamento crociato posteriore della gamba destra. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Possibile che lo Spezia utilizzi il mercato invernale per mettere le mani su un altro portiere vista ora la situazione di emergenza in questo ruolo.