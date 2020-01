Zoff incorona Inzaghi: "Simile alla Lazio scudettata"

L'ex portiere della Lazio Dino Zoff a TMW Radio ha parlato dell'ottimo momento dei biancocelesti: "Lo era anche prima grande Lazio. E' sulla buona strada per fare altrettanto. La storia non va dimenticata. Difficile fare paragoni con quelle del passato, certo può assomigliare in qualcosa a quella del '74".

"Il lavoro di Inzaghi è stato straordinario. Il difficile arriva ora. Sta facendo grandi cose con testa e moderazione. Questa Lazio può lottare per lo scudetto, anche se i favori del pronostico restano alla Juve. Pensare di lottare però è logico. E' un piacere vederla giocare. La Lazio è buona in tutti i reparti, ma ha anche giocatori che hanno qualche giocata in più".

SPORTAL.IT | 08-01-2020 15:20