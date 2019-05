Zoran Dragic chiede un ultimo sforzo

Zoran Dragic elogia il sesto uomo della Pallacanestro Trieste: i tifosi. "Ogni volta dimostrano grande attaccamento e in ogni trasferta sono venuti per sostenerci: questo, per noi, significa tantissimo ed è bello vedere quanto amore hanno verso di noi" racconta.

Anche a Milano saranno molti i sostenitori giuliani: gara fondamentale contro una squadra fortissima, nella quale lo sloveno ha tra l’altro giocato. "Credo che per loro sarà una partita come le altre: vorranno certamente finire di fronte al loro pubblico con una vittoria – aggiunge -. Noi dovremo giocare il nostro basket, quello che non abbiamo fatto specialmente negli ultimi due incontri. Con Brindisi e Sassari, infatti, abbiamo sbagliato troppi tiri da sotto e dovevamo probabilmente fare qualcosa di più per quanto riguarda gli aiuti difensivi",

SPORTAL.IT | 09-05-2019 09:22