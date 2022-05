Zverev: "Alcaraz? Devo vincere a Parigi prima che inizi il suo regno..."

31-05-2022 23:34

Il sogno di Carlos Alcaraz di mettere le mani sul prim Slam della carriera può attendere. Al Roland Garros 2022 il campioncino di Murcia ha avuto la strada sbarrata ai quarti da Alexander Zverev, che si è imposto in quattro set (6-4, 6-4, 4-6, 7-6(7)).

Per il campione di Madrid e Barcellona si tratta solo di una battuta d’arresta in un percorso da predestinato, mentre chi aveva tutto da perdere era proprio il tedesco, reduce da una prima parte di 2022 non esaltante.

Intervistato al termine del match il numero 3 del mondo, che a questo punto potrebbe scalare posizioni nel ranking ATP dopo l’eliminazione di Daniil Medvedev, ha riconosciuto il valore dell’avversario, pronosticandogli un futuro roseo: “Sapevo che per vincere avrei dovuto giocare il mio miglior tennis fin dall’inizio e sono contento di averlo fatto, per fortuna l’ho chiusa nel quarto set. Carlos è un giocatore incredibile”.

C’è spazio anche per un retroscena: “Al termine dell’incontro – ha aggiunto Zverev – gli ho detto che vincerà questo torneo molte volte, non solo una. Io spero di vincerlo prima che lui inizi a batterci tutti e non avremo più chance. Sono molto contento di avere vinto il tie-break e di non aver dovuto giocare il quinto set e di uscirne poi deluso come mi era successo lo scorso anno dopo la semifinale“.